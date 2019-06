The Voice | la polemica di Elettra | I dati del web sono diversi Miriam era la più

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Mariangela Garofano A "Theof Italy" continuano le polemiche. Stavolta è il turno diLamborghini, che dopo l'eliminazione della sua concorrenteAyeba, non ci sta ed esprime tutto il suo disappunto Il clima si fa sempre più infuocato a "Theof Italy". In fase di finaletre le concorrenti rimaste in gara: Carmen, Brenda e. La prima finalista è Carmen, e nel momento in cui Simona Ventura fa il nome della concorrente che proseguirà il turno,Lamborghini insorge. A passare il turno è infatti Brenda, mentreAyeba del Team, torna a casa. “No, nond’accordo. Zero. Basta guardare i social, c'è qualcosa che non quadra”, afferma un’alterata e sgomenta, che prosegue nella sua crociata affermando che “non è possibile. Isu internet”. C'è qualcosa che non va". A schierarsi con l’ereditiera ci ...

THEVOICE_ITALY : Guidata e voluta nel Team dal suo Coach @_GigiDAlessio_ sin dal primo giro di sedia, #TVOI per lei è stato un esord… - Raiofficialnews : ??#TVOI, la FINALE: tra poco in diretta su @RaiDue, @RaiRadio2 e @RaiPlay. Ospiti della serata: @ARISA_OFFICIAL,… - THEVOICE_ITALY : Un podio tutto al femminile. La medaglia di bronzo di The Voice of Italy 2019 è di Miriam Ayaba, terza classificata… -