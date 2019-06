The Elder Scrolls 6 e Starfield | a che punto sono i lavori?

The Elder Scrolls Online : Elsweyr è finalmente disponibile per PC e console : Elsweyr, una delle terre più antiche e misteriose di Tamriel, è sotto assedio nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online presentato da ZeniMax Online Studios. I giocatori possono usare la forza del Negromante contro l'invasione di Elsweyr da parte dei draghi e degli eserciti imperiali con The Elder Scrolls Online: Elsweyr (già provato in anteprima), disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.Una nuova classe - NegromanteCon il ...

Bethesda pone fine alla disputa per il marchio Redfall legato a The Elder Scrolls 6 : La controversia legale disputata tra Bethesda e BookBreeze.com per il controllo del marchio Redfall si è conclusa con un accordo amichevole, riporta Gamerant.Redfall è un nome molto caro a Bethesda, tanto caro alla società da farci sospettare si tratti niente meno che il sottotitolo di The Elder Scrolls 6. Ebbene, dovete sapere che BookBreeze.com è editore di una serie di libri di Jay J. Falconer, ed ironia della sorte la saga letteraria è ...

Annunciato The Elder Scrolls : Call to Arms - il primo gioco da tavolo ambientato nel mondo fantasy di Bethesda : Molto probabilmente l'attesa per il sequel di The Elder Scrolls V: Skyrim sarà abbastanza lunga, il titolo non sarà nemmeno presente all'imminente E3 2019, ma se siete fan accaniti della famosa serie, Bethesda ha rivelato il primo gioco da tavolo ambientato nel suo universo fantasy, riporta VG247.com.The Elder Scrolls: Call to Arms è stato realizzato da Modiphius Entertainment e si basa sui meccanismi di base sviluppati dalla compagnia per ...

The Elder Scrolls Online : Elsweyr è ora disponibile per PC in accesso anticipato : L'ultima espansione di The Elder Scrolls Online, Elsweyr, non sarà ufficialmente disponibile fino al 4 giugno, ma Bethesda sta permettendo ai giocatori PC di provare il nuovo contenuto con due settimane di anticipo, per scoprire eventuali bug prima che il DLC arrivi anche su console. Come segnala Rockpapershotgun, oltre ai soliti nuovi posti da vedere e ai dungeon da esplorare, Elsweyr offrirà ai giocatori la possibilità di scavare in profondità ...

Bethesda promette nuovi aggiornamenti per The Elder Scrolls : Blades : The Elder Scrolls: Blades è un adattamento mobile della famosa saga di Bethesda, tuttavia al momento questo RPG free to play soffre di alcuni problemi che Bethesda ha promesso di risolvere tramite patch dedicate.Come riporta Polygon, Blades è un titolo free to play in cui in alcuni casi bisogna attendere circa 6 ore per aprire un forziere che contiene equipaggiamento per proseguire nell'avventura. Per ovviare a questo problema, i giocatori ...

The Elder Scrolls Online : Elsweyr - l'avventura tabletop di Bethesda è stata rimossa per plagio : The Elder Scrolls Online: Elsweyr, l'avventura ispirata allo stile dei gioco di ruolo "pen and paper", è stata rimossa da Bethesda in seguito ad un reclamo da parte dei creatori dell'avventura The Black Road.Come riporta VG247, gli autori avrebbero dichiarato che alcune parti di Elsweyr sembrano essere copiate dall'avventura di Dungeons & Dragons pubblicata nel 2016 da Paige Leitman e Ben Heisler.Di seguito potete dare uno sguardo a due ...

The Elder Scrolls : Blades - prova : "Blades è nella sua essenza un titolo della serie Elder Scrolls: un enorme GDR in prima persona con una qualità grafica di livello console, che però gira su mobile, una cosa che sembra davvero incredibile”. Questo è ciò che Todd Howard ha detto all'E3 quando ha annunciato al mondo The Elder Scrolls: Blades, e la cosa aveva tutta l'aria di essere parecchio emozionante. Tranne per il fatto che si trattasse di una marea di cavolate. Blades non è un ...

Gli sviluppatori di The Elder Scrolls Online sono al lavoro su un nuovo titolo tripla A : ZeniMax Online sta lavorando ad un nuovo gioco tripla A, come rivelato dal director di The Elder Scrolls Online Matt Firor in una recente intervista sul titolo MMO.Secondo quanto riportato da Gamepur, Firor non ha fatto mistero sul fatto che sul sito web ufficiale della compagnia appaiano annunci di lavoro dedicati alla ricerca di personale che contribuisca alla creazione di un nuovo motore grafico che verrà utilizzato come base per un nuovo ...

The Elder Scrolls : Blades da ora è disponibile in Early Access per tutti : Bethesda ha annunciato che da ora The Elder Scrolls: Blades è disponibile in Accesso anticipato per tutti i giocatori.In precedenza, per poter partecipare all'Early Access era necessario possedere un account Bethesda.net o avere un invito. Da adesso invece potrete scaricare e giocare gratuitamente al nuovo GDR per mobile di Bethesda Softwarks su dispositivi Android e iOS, a patto di avere un device compatibile. La conferma è arrivata tramite un ...

The Elder Scrolls Online : Elsweyr introdurrà la nuova classe dei Negromanti : A Elsweyr piove sul bagnato. Non bastavano i draghi a minacciare dall'alto nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online, il terrore arriva anche dal basso con i non-morti che risorgono per gentile concessione della nuova classe Negromante, in arrivo con The Elder Scrolls Online: Elsweyr, già provato in anteprima.Qui sotto, potete vedere il trailer dedicato alla nuova classe: "le anime e i corpi dei caduti sono ai vostri ordini grazie al ...

Cyberpunk 2077 : Deus Ex - The Elder Scrolls e Vampire : The Masquerade tra le fonti di ispirazione : La natura in prima persona di Cyberpunk 2077 è uno dei punti fondamentali dell'atteso RPG. I paragoni sono stati fatti con molti titoli, come Deus Ex, ad esempio. Ma, cosa interessante, secondo il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, ci sono molti altri giochi che avrebbero influenzato lo sviluppo dell'RPG di CDPR.In un'intervista con Area Jugones, a Tomaszkiewicz è stato chiesto quali giochi sono stati presi come fonte di ispirazione per ...

Il nuovo aggiornamento di The Elder Scrolls : Blades velocizza il sistema di apertura dei forzieri : Qualche giorno fa è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per The Elder Scrolls: Blades, volto a velocizzare il sistema di apertura dei forzieri, di cui molti giocatori si sono lamentati.Come riporta VG247, innanzitutto ora i forzieri potranno essere aperti in un'ora (rispetto alla 3 ore pre-patch) mentre le gemme necessarie per l'apertura saranno solo 12, al posto delle 36 richieste in precedenza. Non sarà più possibile recuperare forzieri ...

The Elder Scrolls : Legends - Guerra delle Alleanze disponibile su PC e dispositivi mobile : The Elder Scrolls: Legends - Guerra delle Alleanze è ispirato alla Guerra tra le Alleanze che infuria in Elder Scrolls Online, ed è disponibile ora per PC, ma anche per dispositivi mobili Android e iOS.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per il trailer e tutti i dettagli di questo nuovo titolo:Leggi altro...

The Elder Scrolls : Blades è disponibile in accesso anticipato per tutti : The Elder Scrolls: Blades è un gioco di ruolo fantasy di tipo dungeon crawler annunciato per i dispositivi mobili da Bethesda all'E3 2018. Il gameplay offre avvincenti avventure con dungeon da esplorare con la possibilità di creare e personalizzare la vostra città per riportarla al suo antico splendore. L'articolo The Elder Scrolls: Blades è disponibile in accesso anticipato per tutti proviene da TuttoAndroid.