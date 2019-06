Priva di sensi per strada | ambulanza le dà referto infilandoglielo nei jeans

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Pina Francone Polemiche a Castrolibero, in provincia di Cosenza, dove il personale del 118 ha lasciato la donna sul marciapiede: "Senza medico non interveniamo" Una donna straniera è stata trovatadi, sotto al sole, su un marciapiede di Castrolibero, in provincia di Cosenza. Alcuni passanti hanno chiamato l', che è giunta sul posto. Ma anziché portare via la signora, se ne sono andati, infilandole ilnei pantaloni, senza comunque aver condotto alcunché. Ed è scoppiata la polemica. Repubblica racconta dei residenti della via teatro della vicenda, che hanno cercato di intervenire anche loro, con fazzoletti bagnati per abbassare l'alta temperatura del corpo di quella donna, una straniera sui 50 anni. Questa la testimonianza di abitante: "La donna era a testa in giù, aveva rimesso. Non era semplice aiutarla, viste le condizioni. Io sono incinta e non ...

