Picchiata dal compagno e chiusa in casa da giorni | cade dal balcone cercando di scappare

FIORAIA Picchiata NEL SUO NEGOZIO/ Salvata dal vicino : 'Quell'uomo me l'ha giurata' : FIORAIA aggredita a Pregnana nel suo NEGOZIO da un fabbro e Salvata soltanto per una casualità da un vicino di casa: sarebbe stata attaccata senza motivo.

Tredicenne di origini brasiliane Picchiata a sangue dalle baby bulle nel Napoletano : «Quello che è accaduto a mia figlia non deve accadere mai più a nessuno. È tornata a casa sconvolta e piena di sangue». È determinata Jane, mamma di una...

Botte e minacce di morte! Per 15 anni Picchiata dal marito anche davanti alle bimbe : Per anni un 44enne moldavo ha picchiato la moglie, anche quando era incinta, e anche davanti alle loro figlie piccole. La minacciava di morte o di sfregiarla con l'acido se avesse deciso di lasciarlo. Al termine di una articolata indagine condotta dalla squadra mobile della questura di Perugia è stato contestato all'uomo il reato di maltrattamenti in famiglia. Per 15 anni la vittima, anche lei moldava, avrebbe subito in silenzio gli abusi ...

Roma - Picchiata dai ladri durante un tentativo di furto in casa : anziana muore in ospedale : Un furto in casa si è trasformato, domenica scorsa, in un'aggressione mortale ai danni della proprietaria, Anna Tomasino, un’anziana di 89 anni. È accaduto a Roma in via Pizzo Bernina a Montesacro, zona residenziale alle spalle di piazza Sempione. I due ladri non si sono fatti problemi ad entrare in azione all’ora di cena quando il condominio preso di mira era animato dalle tante persone ancora sveglie. Sono entrati in un appartamento al secondo ...

Il segreto - puntata del 22 aprile : Antolina ha paura di essere Picchiata dal marito : La longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto', si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Nuovi ostacoli riguardanti i protagonisti di Puente Viejo, alle prese con alcuni colpi di scena inaspettati. La settimana di Pasqua porta delle sorprese inaspettate. La trama si concentra ...

Verona - bimba di nove anni Picchiata dal compagno di classe finisce al pronto soccorso : Una vicenda dai contorni ancora poco chiari che sorprende per l’età dei protagonisti: mercoledì scorso una bambina di soli nove anni è finita all’ospedale di Villafranca, in provincia di Verona, con lesioni all’addome, dopo essere stata violentemente picchiata da un compagno di classe, suo coetaneo. A quando pare la piccola era stata presa di mira dallo stesso bimbo da tre anni. Sull’episodio la Procura ha aperto un’inchiesta, partendo dal ...

