Noa | la vita negata due volte

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Come prevedibile infuria la polemica sulla morte di Noa Pothoven.Eutanasia per Noa, ragazza olandese di appena 17 anni, vittima di abusi sessuali, con stress post-traumatico, anoressia e depressione; tentativi di suicidio e autolesionismo. Diversi ricoveri in centri specializzati fino al tragico epilogo.Secondo alcuni, invece, si sarebbe lasciata morire rifiutando cibo e acqua.“In questo caso amare è lasciare andare. È finita. Non sono stata davvero viva per così tanto tempo. Sopravvivo, e nemmeno quello. Respiro ancora, ma non sono più viva”questo il drammatico e straziante ultimo saluto di Noa prima di morire.In Olanda l’eutanasia e il suicidio assistito è legale dal 2001, anche a partire da 12 anni. Con un protocollo che prevede, con il consenso dei genitori per i minori di 16 anni, una prima valutazione medica che prenda in ...

fedebassano : RT @NicoSpinelli8: #Noa nella sua vita, cosi sfortunata, avrebbe meritato di non 'sentire' strumentalizzato il suo dramma umano. - andreamanzi6 : Noa, la libertà non può prescindere dalla vita - Scienza_e_Vita : Noa Pothoven: Gambino (giurista), 'in sistemi come quello olandese si ritiene un pieno diritto di libertà lasciarsi… -