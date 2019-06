Matteo Salvini | l' appello della giudice Paola Di Nicola | Cacci quei quattro

Renato Mannheimer - l'analisi : perché Matteo Salvini rischia di perdere subito molti voti : molti parlano di una evidente vittoria di Matteo Salvini in caso di elezioni anticipate in autunno. Ma secondo Renato Mannheimer non è assolutamente detto perché "vi sono punti di diversità sostanziali tra la capacità di tenuta della Lega e quella a suo tempo mostrata dal maggior partito della Prima

Matteo Salvini annuncia : ‘C’è da fare la riforma della scuola’ : ‘Io non chiedo mezza poltrona in più, chiedo di accelerare sul taglio delle tasse, sulla riforma della giustizia, l’autonomia, il decreto sicurezza, la riforma della scuola. Io non vendo certezze ma coraggio e idee chiare’. Lo ha detto questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione radiofonica ‘Radio Anch’io’. Dunque, si torna a parlare di ‘riforma’, una parola che, ...

Matteo Salvini : “Non c’è scelta - taglierò le tasse finché non si dimezza la disoccupazione” : Matteo Salvini ha annunciato di sentire parole positive su "flat tax e autonomie", spiegando di vedere "la riduzione delle tasse come l'unico modo per far tornare a crescere il Paese". Secondo il ministro dell'Interno "bisogna ridiscutere i vincoli europei che stanno portando l'Italia alla disoccupazione e alla precarietà".

Matteo Salvini : stiamo in Europa ma rivediamo parametri e norme europee : Matteo Salvini: All'Europa conviene che l'Italia sia in difficoltà, una Spagna superdisoccupata, una Germania che rallenta, o la Brexit?

Gad Lerner - prima puntata de L'Approdo su Raitre. Un'ora di insulti a Matteo Salvini : "Come i nazisti" : Gad Lerner è tornato su Raitre e ieri 4 giugno ha esordito con il suo nuovo programma L'Approdo. A 28 anni da Profondo Nord dove raccontava con orrore la Lega di Umberto Bossi, il giornalista di sinistra ha un nuovo obiettivo: colpire Matteo Salvini. E così in trasmissione parlano del legame tra Sal

Il piano di Matteo Salvini per conquistare il Vaticano : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia sula politica dalla matita di Marco D'Ambrosio Le elezioni sono un guaio anche per i santi in Paradiso" Matteo Salvini e quella paura matta di farsi i selfie" Quando tuo figlio legge un libro di CasaPound" Di Maio, Salvini e quella gelosia che scoppia tra alleati"

Nella scuola italiana l'inclusione è la normalità (ma Matteo Salvini fa finta di non saperlo) : Fuori impazza la propaganda del governo contro stranieri e minoranze di ogni tipo. Ma dentro le aule l’integrazione è ormai routine quotidiana. E la normalità è fatta da tante diversità

Matteo Salvini - il don Aldo Antonelli lo insulta alla Zanzara : "Mi auguro scompaia per il bene del Paese" : "Hitler i disgraziati li metteva nei forni, Salvini-selfini, il ministro dell'Inferno, i disgraziati li butta a mare". A parlare, (anche se non si direbbe) è un prete abruzzese, si chiama Aldo Antonelli. Il don, noto anche come penna freelance dell'Huffington Post, è tornato a criticare il vicepremi

Leoluca Orlando - nuova provocazione contro Matteo Salvini : "Il termine migranti va eliminato" : Niente più utilizzo della parola "migranti". È questo l'appello di Leoluca Orlando. Il sindaco di Palermo è intervenuto al convegno La scherma come strumento di integrazione dei popoli del Mediterraneo e, ancora una volta, non ha evitato le polemiche. "È molto importante eliminare la parola migranti

Matteo Salvini - l'idea di un Conte bis per non tornare subito al voto : Si fa largo nel Carroccio l'idea di un Conte bis. Matteo Salvini vuole dettare l'agenda del governo, nel caso anche aggiornando il contratto con i 5 Stelle. E quindi passando per quella "condivisione di responsabilità" auspicata dal presidente del Consiglio, che è poi il rimpasto. "Sia chiaro, noi m

Matteo Salvini - il sondaggio Ipsos cambia la storia : "Il 40 - 3%" - quali voti la Lega ha rubato alla sinistra : Gli operai votano Lega. La vittoria di Matteo Salvini alle elezioni Europee va anche a loro. Il 40,3% dei voti guadagnati il 26 maggio - fa sapere un'indagine Ipsos - proviene proprio da cittadini che svolgono questo tipo di attività. Se una volta le tute blu erano appannaggio della sinistra, ora la

Roberto Saviano - il Consiglio d'Europa allerta Matteo Salvini : "Sottrarre la scorta è un'intimidazione" : "Intimidazione attribuibile allo Stato". Viene classificata così la dichiarazione di Matteo Salvini sul possibile ritiro della scorta a Roberto Saviano. Il Consiglio d'Europa ha infatti considerato l'episodio "un'intimidazione" e l'ha aggiunto ai casi di allerta presenti sulla piattaforma per la tut

Matteo Salvini contro Roberto Fico : “Aspettiamo la festa del borseggiatore e del lavavetri” : Matteo Salvini, dal palco di un comizio a Cremona, è tornato ad attaccare il presidente della Camera, Roberto Fico, per aver dedicato la festa della Repubblica ai migranti, ai rom e ai sinti che sono in Italia. "Aspettiamo anche l'ufficializzazione della festa del borseggiatore e del lavavetri abusivo al semaforo - ha annunciato il leader della Lega - così almeno ognuno ha la sua festività".

Santoro ora provoca Salvini : "Matteo dammele - per favore" - : Angelo Scarano Santoro risponde a Salvini e di fatto lo provoca chiedendo tra le righe un posto in Rai Michele Santoro adesso risponde a Matteo Salvini. Dopo gli attacchi di questi giorni e le battute del vicepremier, arriva la risposta del "Teletribuno". Partiamo dalle parole di Salvini che hanno innescato la sua reazione. Il vicepremier qualche giorno fa ha affermato: "Con Lerner. Santoro, Saviano e Fazio a reti unificate arriviamo ...