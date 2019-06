Governo | prove di tregua per il rischio della stangata Ue

Lega - Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il Governo ma incredibili condanne senza prove : Il viceministro alle Infrastrutture condannato per peculato e falso: disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Salvini accetta il passo indietro e lo nomina "responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega , riconoscendogli capacità e onestà assolute".

Lega - Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il Governo ma incredibili condanne senza prove : Il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è stato condannato per il caso "spese pazze" alla Regione Liguria. Rixi , tra il 2010 e il 2012 capogruppo regionale della Lega , era accusato di peculato e falso. Imposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

Salvini : Governo non a rischio - approverà decreto crescita senza problemi : Il governo non traballa e oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri licenzierà il decreto legge che contiene misure di stimolo per l'economia, secondo il leader della Lega Matteo Salvini.