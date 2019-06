Giornata dell’Ambiente | Mellin lancia la campagna “Più alberi per i nostri bimbi”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) È stato presentato presso Palazzo Marino a Milano e alla presenza dell’Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran, il progetto di arricchimento di un’area verde a Milano a cura di, il primo tassello di un importante impegno dell’azienda per l’ambiente. In occasione dellaMondialeche si celebra domani 5 giugno,laPiùper ibimbi – in collaborazione con AzzeroCO2 un gesto concreto nei confrontie della salute di tutti noi. Il progetto a cura diUn impegno di 3 anni per la gestione di un’area di 1400 mq a sud di Milano, di fronte all’Ospedale San Paolo, che prevede l’intervento di rigenerazione ambientale per i milanesi e per una città che punta sulla sostenibilità e la diffusione del verde. Il progetto in particolare prevede la posa di 100presso l’area ...

