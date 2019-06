Ex Ilva - annuncio a sorpresa : tredici settimane di “cassa” per 1400 dipendenti : ArcelorMittal Italia ha annuncia che, a causa della grave crisi di mercato, «si trova oggi nella necessità di ricorrere temporaneamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria». Il provvedimento interesserà lo stabilimento di Taranto per - al massimo - circa 1.400 dipendenti al giorno, per 13 settimane. L’azienda annuncia di aver «già contattat...

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...