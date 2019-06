Erodoto | l’inventore della Storia era un antico greco di “seconda generazione”

fanpage

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Considerato il "padre",nacque ad Alicarnasso, in Asia minore nel 484 a.C.. Figlio di un persiano e di una donna greca, arrivò ad Atene dopo aver viaggiato in lungo e in largo per il Mediterraneo. Qui fondò una colonia greca, dove scrisse le sue "Storie", la prima pietrastoriografia Occidentale.