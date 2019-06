TelevideoRai101 : Dombrovskis: 'Scelte governo dannose' -

"Le recentipolitiche del" danneggiano l'economia italiana,dice il vicepresidente della Commissione Ue. L'Italia "non ha spazio di bilancio"per altre spese e "paga per gli interessi" sul debito "tanto quanto spende per l' istruzione, 38.000 euro per abitante". spiega. "La crescita è quasi al palo",il mancato rispetto delle regole "giustifica" una procedura. Ma "non è ancora aperta" devono esprimersi gli Stati membri".(Di mercoledì 5 giugno 2019)