Miss India | polemiche per gli standard di bellezza troppo “occidentali”

(Di martedì 4 giugno 2019) Quello che è iniziato come un innocente collage dei finalisti didi quest’anno si è evoluto in un acceso dibattito sui social media sull’ossessione dell’per la pelle chiara. L’immagine, pubblicata sul quotidiano Times of, aveva 30 primi piani delle finaliste dai capelli lucidi che sembravano tutte condividere la stessa tonalità di pelle chiara. In un paese con 1,3 miliardi di persone, centinaia di lingue e una miriade di gruppi etnici, gli utenti di Twitter hanno suggerito che gli organizzatori di concorsi diprediligano solo concorrenti che perpetuano ideali dieurocentrici. “Hanno tutti gli stessi capelli e lo stesso colore della pelle, e ho intenzione di ipotizzare che le concorrenti siano anche tutte alte uguali e abbiano misure molto simili tra loro“, ha scritto un altro utente di Twitter, Prasanna ...

