Meteo | alta pressione sub-tropicale in rinforzo | ma ancora locali forti temporali in

Meteo - caldo record in Giappone : +39 - 5°C ad Hokkaido - temperatura più alta di sempre a Maggio. 2 morti : I record di temperatura più alta di tutti i tempi sono stati infranti in Giappone quando i valori hanno superato i +38°C. Temperature tipicamente estive sul Paese ieri, domenica 26 maggio, con +39,5°C registrati sull’isola di Hokkaido , secondo l’Agenzia Meteo rologica Giappone se. È stata la prima volta che la temperatura ha superato i +38°C ad Hokkaido . Questa temperatura ha infranto anche il record per la temperatura più alta durante il mese di ...

Domani allerta Meteo tra neve e mareggiate A Napoli salta la processione di S. Gennaro : Pioggia, neve , grandine, mareggiate , burrasche e vento forte con temperature in netta diminuzione. Domani il tempo sarà in peggioramento su tutto il paese, da nord a sud. Con piogge sugli appennini e ...

Meteo - attesa oggi a Venezia acqua alta : allerta scongiurata - Sky TG24 - : In base alle previsioni di ieri, per oggi era attesa una massima di 105 centimetri. In realtà il livello dell'acqua, nella notte, non ha superato i 73. Nel pomeriggio, è atteso un nuovo picco che ...