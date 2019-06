MatteoPedrosi : #Milan, in attesa delle ufficialità, Maldini già al lavoro per accontentare Giampaolo: primi contatti per #Praet e… - TelevideoRai101 : L'attesa sui tassi spinge Wall Street - Paco_Milan1899 : RT @MatteoPedrosi: #Milan, in attesa delle ufficialità, Maldini già al lavoro per accontentare Giampaolo: primi contatti per #Praet e #Ande… -

Chiusura in forte rialzo per, spinta dalle aperture della Fed a un possibile taglio deidi interesse. Il Dow Jones ha chiuso con un rialzo del 2,06% a 25.330,82 punti. Ancora meglio il Nasdaq che avanza del 2,65% mentre lo S&P mette a segno un progresso del 2,14%. Per quest'ultimo indice, in particolare, si tratta del maggior rialzo degli ultimi cinque mesi.(Di martedì 4 giugno 2019)