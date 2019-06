Jovanotti | Jova Beach Party è anche un disco in arrivo il 7 giugno!

Nuova era è il nuovo singolo di Jovanotti da Jova Beach Party EP (tracklist) : Il nuovo singolo di Jovanotti è Nuova era. Si preannuncia scoppiettante la prossima prova discografica di Lorenzo Cherubini, ora pronto a un tour molto particolare che supporterà con un EP. Come annunciato, le tracce di Jova Beach Party EP saranno 7. 7 tracce con 7 produttori diversi, a cominciare dal 7 giugno. Il numero 7 sarà quindi quello fortunato per il prossimo tour nelle spiagge che avrà inizio dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. ...

Arriva Jova Beach Party EP - l’album dedicato al tour di Jovanotti nelle spiagge : Il Jova Beach Party EP sarà tutto dedicato al tour nelle spiagge. Questa la novità annunciata da Jovanotti, a sorpresa, a qualche settimana dall'inizio dei concerti che saranno avviati da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio prossimo. L'album sarà disponibile a cominciare dal 7 giugno e conterrà 7 nuovi brani che attendono di essere annunciati. La tournée sarà quindi supportata da un disco che contiene esclusivamente brani nuovi, compreso anche ...

Il 7 giugno uscirà un nuovo disco di Jovanotti : Jovanotti, com’è noto a tutti il cantante Lorenzo Cherubini, farà uscire un nuovo disco il 7 giugno: si intitola Jova Beach Party, avrà sette nuove canzoni e si potrà comprare anche in CD e in vinile. Il nome è lo

Beach Tour sotto accusa : "I concerti di Jovanotti minacciano specie volatili" - : Francesca Bernasconi Proteste contro il concerto a Lido degli Estensi: "Su quelle spiagge nidifica il fratino, la gente schiaccerebbe i nidi e i pulcini" Il Jova Beach Party è ancora al centro delle polemiche. Dopo l'attacco di Reinhold Messner, contro il concerto a Plan de Corones, in Alto Adige, ora a finire sotto accusa è la tappa del concerto a Lido degli Estensi. Al centro delle polemiche degli ambientalisti, questa volta è ...

Jovanotti - Legambiente contro il suo Beach Party al Lido degli Estensi : “È una minaccia per il fratino” : Dopo che la tappa a Torre Flavia, sul litorale laziale, era stata spostata nel gennaio scorso al Lido degli Estensi di Cerveteri sembrava che per i Jova Beach Party fosse ormai tutto a posto. E invece gli ambientalisti si sono scagliati ancora contro Jovanotti e il suo tour estivo e a far discutere è proprio la nuova location ferrarese. Secondo Legambiente infatti, il concerto in programma il prossimo 20 agosto sarebbe una minaccia per il ...

Havaianas al fianco di Jovanotti per un’estate di fuoco col Jova Beach Party [GALLERY] : Il brand annuncia la sponsorizzazione dell’evento dell’anno in Italia con un progetto che racconta l’energia dell’estate e del sole come stile di vita, tra musica, colori e divertimento in riva al mare Havaianas, l’iconico e leggendario brand di flip flop in gomma nate in Brasile nel 1962, sarà uno degli sponsor ufficiali del Jova Beach Party. L’annuncio segna un vero e proprio ritorno alle origini, al mare e alla spiaggia come simboli ...

Buon compleanno Fiorello - gli auguri vintage di Jovanotti su Instagram : Giovani, belli e carichi di energia. E così sono rimasti. Lorenzo Jovanotti apre il cassetto dei ricordi ed estrae delle meravigliose foto d'epoca. Lui e Fiorello appena ventenni, pronti a...

Caro Jovanotti ma anche a te piacciono così poco le donne? : Jova e che cazzo. È proprio il caso di dirlo. E che cazzo, Jova. La faccenda del “siamo solo maschietti a fare musica”. O al limite del “sono solo maschietti a fare musica”, quella che in sostanza ha caratterizzato gli ultimi due Festival della Canzone Italiana di Sanremo, targati Ferdinando Salzano... scusate, targati Claudio Baglioni, e l'ultimo Concertone del Primo maggio Roma, a firma Massimo Bonelli di iCompany, due situazioni in ...

Spontaneo e visionario. Il fenomeno Jovanotti spiegato all'Università - : Paolo Giordano I sei atenei milanesi lo «studiano» alla vigilia del tour estivo. «Studio per non essere astratto» Era fin emozionato, Jovanotti, ieri a metà mattina quando ha debuttato sull'unico palco che forse non conosceva: quello di un'aula magna universitaria. Signore e signori, qui si spiega il Jovanottismo. Università Statale di Milano: in platea, professori e studenti di tutti e sei gli atenei milanesi (Politecnico, Statale, ...

Jovanotti : si parla sempre di talento - ma conta la vocazione : "Oggi si parla molto di talento con i talent show, si celebra molto il valore del talento. E ci dimentichiamo di un valore molto più importante del talento. Io sono la dimostrazione che il talento non è tutto. La cosa più importante del talento è la vocazione". Ha concluso così la mattinata all'Università Statale di Milano, Jovanotti parlando davanti a un pubblico di studenti riuniti nell'Aula Magna dell'ateneo per un workshop sul ...

Jovanotti all’Università Statale di Milano per un workshop sull’innovativo Jova Beach Party (video) : Jovanotti all'Università Statale di Milano per un workshop sul Jova Beach Party a cura delle 6 università milanesi che hanno realizzato studi sulla sua innovativa tournée. Nella mattinata di oggi, sono intervenuti 6 docenti appartenenti all'Università degli Studi Statale di Milano, allo Iulm, al Politecnico di Milano, all'Università Bicocca, all'Università Bocconi e all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ogni docente si è occupato di ...

Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party di Jovanotti - 61 nomi da tutto il mondo da Alborosie ed Ex-Otago a Boomdabash : Sono Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party, al via dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. Sono in totale 61 e provengono da tutto il mondo, ma ampio spazio è stato lasciato per i nostri artisti che raggiungeranno le spiagge per uno o qualcuno dei concerti voluti da Jovanotti in location del tutto particolari. La lista ufficiale arriva a qualche giorno dal rilascio della app ufficiale legata all'evento e che ospita una vera e propria radio ...

Jovanotti superstar al Salone del libro di Torino con “Il gioco del mondo” : Al via nella Sala Oro del Salone Internazionale del libro, al Lingotto di Torino, l'incontro tra Jovanotti e lo scrittore Giordano Meacci. Non a caso il tema di quest'anno del Salone è "Il gioco del mondo", dal capolavoro di Julio Cortàzar, che è anche il titolo di un brano di Jova contenuto nell'album "Safari".Continua a leggere

Jovanotti si studia all’Università - il Jova Beach Party analizzato dagli studenti milanesi : presto i risultati sui social : Jovanotti si studia all'Università. Il fenomeno del Jova Beach Party approda nelle aule degli atenei di Milano con uno studio incentrato sull'artista e sul prossimo tour nelle spiagge, che terrà a cominciare dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e in alcuni dei maggiori lidi italiani. Al Politecnico si sono concentrati sugli aspetti urbanistici della manifestazione, mentre allo Iulm hanno analizzato gli aspetti economici del brand Jovanotti. ...