huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) L’ultima, celebrata come lo strumento per dare finalmente “trasparenza” e rendere il Csm una “casa di vetro”, si è definitivamente conclusa a settembre del 2016. Soltanto tredopo il plenum del Consiglio superiore della magistratura, investito dallo scandalo Palamara sui tentativi di pilotare lealla Procura di Roma e sulla presunta corruzione e rivelazioni di segreto ora all’attenzione dei magistrati di Perugia, ha approvato un documento con cui neun’altra. È il riconoscimento, in sintesi, che il lavoro svolto nella precedente consiliatura non è riuscito a evitare quelle degenerazioni e logiche spartitorie nell’affidamento degli incarichi che si era prefissato di eliminare alla radice. “La scorsa consiliatura del Csm si è chiusa celebrando l’avvenuta. ...

HuffPostItalia : Il Csm invoca l'autoriforma sulle nomine ma l'ha approvata meno di tre anni fa. Orlando: 'Meglio se la fa il Parlam… - IlZebraapois : Ermini,parlando dello tsunami che ha travolto il CSM,invoca la mancanza di correnti nella Magistratura!Da che pulpito! -