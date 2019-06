GF | la Vignali replica su IG a chi le dice grassa | ' Torno come prima | la vostra stupidità

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Domenica Live : "Non sono innamorata di Gianmarco Onestini" e replica a Valentina Vignali : "Non ha le p***e" : La quarta eliminata dalla casa del Grande Fratello 16, Ivana Icardi, è stata ospitata a Domenica Live per parlare della sua avventura nel reality show di canale 5 e in particolar modo dell'avvicinamento tra lei e Gianmarco Onestini.La sorella di Mauro Icardi ha replicato alle accuse rivolte da alcuni degli opinionisti presenti in studio tra cui Karina Cascella, Antonella Mosetti e il giornalista Roberto Alessi che sostengono si sia ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Domenica Live : "Non sono innamorata di Gianmarco Onestini" e replica a Valentina Vignali : "Non ha le p***e" : La quarta eliminata dalla casa del Grande Fratello 16, Ivana Icardi, è stata ospitata a Domenica Live per parlare della sua avventura nel reality show di canale 5 e in particolar modo dell'avvicinamento tra lei e Gianmarco Onestini.La sorella di Mauro Icardi ha replicato alle accuse rivolte da alcuni degli opinionisti presenti in studio tra cui Karina Cascella, Antonella Mosetti e il giornalista Roberto Alessi che sostengono si sia ...