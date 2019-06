Gazzetta | ancora nessun rinnovo per Mertens

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) Sulladello Sport Maurizio Nicita analizza la situazione di Dries. Il belga, legato al Napoli da un altro anno di contratto a 4 milioni netti a stagione ha dichiarato di voler restare anche senza un prolungamento. Il suo sogno è diventare il primo cannoniere della storia del Napoli. Dal 2013 ha già segnato 109 gol, ma deve superare Hamsik, che ne ha segnati 123 e Maradona, con 115 reti. La società, però, non hasvelato le sue mosse, nonostante Ancelotti abbia dichiarato chefarà parte del futuro della squadra e abbia elogiato anche il suo ruolo di leader nello spogliatoio. Per lui si attendono gli sviluppi del mercato e soprattutto di vedere chi arriverà in attacco perché se dovesse sbarcare a Napoli un big per Dries ci sarebbe meno spazio. I suoi procuratori, Stijn Francis e Laurence Melotte, della Stirr Associates, si stanno dunque guardando intorno per ...

kaosbucs : se qualcuno aveva ancora dubbi............il mio calcio - sl86_sara : Ore 23.27 e sulla homepage della @Gazzetta_it non è ancora comparso un articolo sulla partita tra @VanoliCremona e… - JuveIntino : Manchester City ancora nel mirino Uefa: nuove rivelazioni scottanti -