Forti temporali sull’Europa occidentale

Maltempo : stato di attenzione nel bellunese per possibili rovesci e Forti temporali : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Nell’area dolomitica oggi e domani sono previsti probabili rovesci e temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ per il bellunese e il bacino dell’

Meteo : alta pressione sub-tropicale in rinforzo - ma ancora locali Forti temporali in giornata : Splende il Sole stamattina su quasi tutta Italia, tutto grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che, finalmente, si è decisa a riconquistare il Mediterraneo dopo una lunga assenza. La...

Previsioni meteo : ondata di caldo in arrivo al centro-sud - fino a 33°C. Forti temporali al nord : L'estate vuole cominciare col piede giusto sull'Italia dopo diverse settimane fresche e molto instabili : già da qualche giorno stiamo toccando i 30/31°C al nord Italia, ma nei prossimi giorni...

Forti temporali in Russia : gravi danni nelle regioni di Novosibirsk e Kemerovo : Dopo la precoce ondata di caldo che ha investito gran parte della Russia centro-occidentale nelle scorse settimane sono tornate masse d'aria decisamente più fredde che hanno generato contrasti molto...

Meteo - l’Italia si spacca in due nel weekend : Forti temporali e freddo anomalo al Centro/Sud - caldo estivo al Nord : Meteo – L’Italia si spacca a metà, dal punto di vista Meteorologico, in vista del primo weekend di Giugno e dell’estate Meteorologica 2019: al Nord splenderà il sole e arriva il gran caldo, con picchi di +30°C nella giornata di Domenica, mentre al Centro/Sud continuerà il maltempo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai forti temporali che interesseranno gran parte del Centro/Sud ...

Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con Forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Maltempo - in arrivo un'irruzione polare : freddo e Forti temporali - poi (forse) arriva l'estate : Questo mese di maggio continua a riservarci tante sorprese. Nonostante sia ormai giunto alla sua conclusione, riuscirà a stupirci anche nel corso di questa sua ultima settimana, davvero pazza,...

Forti temporali al Centro-nord nella seconda parte di oggi : Una perturbazione in avvicinamento dal nord Atlantico con calo della pressione sul Ligure e nuova accentuazione dell’instabilità sulla nostra penisola. A farne le spese saranno soprattutto tra il pomeriggio-sera la pianura Padana (piu’ escluso la Lombardia nord-occidentale) e le interne del centro specie adriatiche. Fenomeni minori al centro-sud. accumuli pluviometrici per Martedì 28 Maggio In queste zone visto un ...

Meteo : insiste il maltempo - attenzione oggi ai Forti temporali : Ad ormai tre giorni dall'inizio dell'estate Meteorologica (che come di consueto avrà inizio il 1° Giugno) la primavera risulta ancora non pervenuta. Una vasta perturbazione giunta dall'Atlantico è...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Forti temporali - criticità per le piene dei fiumi : “Nella giornata di lunedì 27 maggio si prevedono piogge deboli e diffuse per l’intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio avremo un’intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulica arancione sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si ...

Meteo - in arrivo settimana autunnale : freddo e Forti temporali. Si toccheranno i 10 gradi di media. Le zone più colpite : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

Forti temporali al Nord Italia : L’avvicinarsi di una depressione dal Nord Africa renderà ancora tanta instabilità sulle Alpi e l’Appennino settentrionale con estensione in pianura Padana tra pomeriggio-sera. Visto un potenziale d’innesco moderato sui 1500J/kg ma una scarsa vorticità in quota avremo la possibile formazione di multicelle temporalesche semi-stazionarie con rischio nubifragi (flash flood), grandine piccola-media taglia e raffiche di vento. ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : weekend di maltempo con temporali da Nord a Sud - domani Forti venti tra Sicilia e Calabria : Anche l’ultimo weekend di maggio sarà contrassegnato dal maltempo sull’Italia, a conferma dell’anomalia del mese sul nostro Paese in questo 2019. Oggi, sabato 25 maggio, i temporali si concentreranno principalmente al Centro-Nord, mentre al Sud ci saranno piogge o rovesci sparsi. domani, invece, i temporali si estenderanno anche alle regioni meridionali e saranno accompagnati anche da forti raffiche di burrasca tra Sicilia e Calabria. Ecco le ...