Formula 1 | un’altra tremenda notizia per Lewis Hamilton | il piccolo Harry non ce l’ha

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Iltifoso a cuiaveva regalato la monoposto di1 e il trofeo del Gp di Spagna è morto sabato sera dopo unamalattia IlShaw non ce l’ha fatta, è morto sabato sera dopo unamalattia che non gli ha lasciato scampo. Iltifoso diaveva intenerito tutti, pilota britannico compreso, prima del Gran Premio di Barcellona, inviando un dolce messaggio al campione del mondo, rimasto toccato dalle parole di. Così, prima ha deciso di inviargli il trofeo vinto in Spagna e poi addirittura la monoposto con cui ha vinto il Mondiale 2018. Sfortunatamente, ecco però arrivare la brutta, rivelata dalla famiglia sui social: “È con grande tristezza nel cuore che dobbiamo informarvi cheè morto sabato sera. Ha combattuto fino alla fine ed eravamo entrambi con lui per i suoi ultimi momenti. Il ...

fedesiino : @dumurin @TinnyAndreatta Io onestamente sento la mancanza di un period drama puro senza infiltrazioni gialle, noir.… - Giusepp52628152 : @SirExel91 @IPCsquad Ce un'altra formula oggi a me domani a te ( tu fai vincere la partita con un vincolo di 3 mesi… - MrBonghanow : @molumbe @Luin_Painting @christian_fsi Cioè, prima si dissimula l'uscita dall'Euro con la formula 'Pre-Maastricht'… -