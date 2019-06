Ciclismo | Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo Lo stipendio e le prospettive Una buona

Ciclismo - il patron Zanetti della Trek-Segafredo annuncia : “Ho preso Vincenzo Nibali”. C’è l’accordo fino al 2021 : Terminato il Giro d’Italia, Vincenzo Nibali guarda al Tour de France riflettendo sul da farsi. La Corsa Rosa, conclusa in seconda posizione alle spalle del sorprendente ecuadoriano Richard Carapaz, è stata logorante dal punto di vista fisico e mentale, pertanto ritrovare le energie in vista della Grande Boucle non sarà affatto semplice. Tuttavia alcune novità importanti riguardanti lo Squalo ci sono. Si parla di futuro e l’effetto a ...

Ciclismo - l’Italia non trova alternative a Vincenzo Nibali. Ciccone e Formolo ancora acerbi - fondamentale ritrovare Fabio Aru : Un’altra grande corsa a tappe è passata: ieri si è chiusa l’edizione numero 102 del Giro d’Italia. A Verona a trionfare è stato, non con poca sorpresa, l’ecuadoregno Richard Carapaz: tra i tanti nomi attesi alla vigilia è spuntato lo scalatore della Movistar, bravo e fortunato nello sfruttare le situazioni favorevoli che si sono create con il passare delle tappe. Seconda piazza con un po’ di delusione per Vincenzo ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Cycling Stars e GP Lugano - poi mirino sul Tour de France : il calendario dello Squalo : Vincenzo Nibali non scende dalla bicicletta dopo il secondo posto al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha infatti in vista un paio di gare in questa settimana che segue la Corsa Rosa: questa sera sarà impegnato al Cycling Stars Criterium di Belluno (diretta streaming su OA Sport, parteciperanno tanti altri big tra cui Bettiol, Viviani, Ciccone, Campenaerts ma anche vecchie glorie come Bettini e Ballan) mentre domenica disputerà il GP Lugano. ...

Ciclismo - Massimo Zanetti dopo la festa della Virtus Bologna : “Una bella sorpresa nel Ciclismo”. Arriverà Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo? : Ieri la grande festa: la Virtus Bologna tornata a trionfare in una manifestazione continentale per quanto riguarda la pallacanestro, con il successo nella Champions League in quel di Anversa. Massimo Zanetti, il “signor Segafredo”, non si accontenta e vuol continuare a conquistare grandi vittorie, non solo nel basket, ma anche nel Ciclismo, dove con la sua Trek è stabilmente nel circuito World Tour. Il suo commento nel post partita ...

Ciclismo - Bradley Wiggins su Vincenzo Nibali : “Sottovalutarlo per il Giro d’Italia è un errore. Lui è un campione alla Gimondi” : Vincenzo Nibali e la voglia di continuare a lottare. Reduce da un 2018 purtroppo fortemente condizionato da quella caduta nel Tour de France, il siciliano ha saputo ritrovarsi e sui pedali nel corso del Tour of the Alps sta regalando spettacolo. Ogni salita è l’occasione giusta per far vedere di che pasta è fatto e lo Squalo, guardando a quel che sarà presto nel Giro d’Italia o anche alla Liegi–Bastogne–Liegi, è sicuro del fatto ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Posso far bene al Tour of the Alps - poi Liegi e Giro d’Italia. Mi aspetto Froome competitivo” : Si entra nel clou della stagione per quanto riguarda il massimo esponente del Ciclismo italiano, Vincenzo Nibali. Lo Squalo in questo 2019 ha deciso di puntare tutto sul Giro d’Italia, provando però a ben disimpegnarsi nella Decana delle Classiche, la Liegi-Bastogne-Liegi. Per preparare i due obiettivi il percorso previsto è quello di passare dal Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino, già vinto due volte dal siciliano, che ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali si è allenato bene - è in forma. Ma il favorito del Giro d’Italia è Dumoulin” : Vincenzo Nibali è pronto a tornare in corsa dopo due settimane di allenamento in altura sul Teide. Il fuoriclasse siciliano anche quest’anno ha scelto di testare la gamba sulle salite di Tenerife in preparazione alla corsa più importante dell’anno, il Giro d’Italia, in cui punterà a conquistare per la terza volta in carriera la maglia rosa. Lunedì prossimo lo Squalo sarà al via del Tour of the Alps, corsa che dovrà già dare dei riferimenti ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali sempre più lontano dalla Bahrain-Merida. La soluzione è la Trek-Segafredo : Ormai non sembrano esserci più margini. La rottura tra Vincenzo Nibali, stella del Ciclismo italiano, e la sua attuale squadra, la Bahrain-Merida, sembra essere definitiva: alla scadenza del contratto (cioè alla fine di questa stagione) il siciliano dovrebbe cambiare team. Il plurivincitore del Giro d’Italia non ha infatti trovato l’accordo, soprattutto a livello economico, con la compagine asiatica: ormai sembra essere ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali verso la Trek Segafredo con un ricchissimo contratto : L’avventura di Vincenzo Nibali al Team Bahrain Merida sembra ormai ai titoli di coda. Questa stagione 2019 sancisce la fine del contratto triennale con cui il campione era arrivato alla squadra diretta da Brent Copeland e nonostante qualche tentativo di arrivare ad un rinnovo è ormai quasi certo l’addio. Nibali ha mostrato di non aver gradito l’insistenza del team nella scelta dei programmi, ma anche l’arrivo in società della McLaren sembra aver ...

Ciclismo - i prossimi appuntamenti di Vincenzo Nibali. Lo Squalo tornerà in gara al Tour of the Alps. Obiettivi Liegi e Giro d’Italia : Il debutto all’UAE Tour, poi la campagna italiana di inizio primavera: prima la Strade Bianche, poi la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo con il numero uno sulle spalle, onorata al meglio con l’ottava piazza finale. Vincenzo Nibali si è preso un breve momento di pausa, ma ora si vuole rilanciare verso gli appuntamenti più importanti per il suo calendario ideale. Quali saranno le corse che affronterà lo Squalo nelle prossime settimane? Si ...