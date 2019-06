ilfogliettone

(Di martedì 4 giugno 2019) Una telefonata "lunga e costruttiva" di Luigi Dia Matteosegna il "primo passo" verso lae la sigla della 'pax' post elettorale tra M5s e Lega. Il colloquio e' avvenuto stamane prima delle 10 e fa seguito a una serie di messaggi che i due vice premier si sono scambiati ieri, dopo l'appello di Giuseppe Conte, e tentativi di chiamata reciproci. Il confronto e' comunque servito a dipanare in breve tempo il nodo dello sblocca cantieri, emerso nel corso della riunione a Palazzo Chigi ieri sera, che Conte ha interrotto in segno di protesta contro la decisione della Lega di non voler ritirare l'emendamento sulla sospensione del codice degli appalti.Dopo meno di cinque ore, infatti, alle 15, e' arrivato l'annuncio dell'accordo trovato sul decreto atteso domani in aula al Senato, con tanto di nota congiunta firmata dai due capigruppo al Senato di M5s e Lega, Stefano ...

ilfogliettone : Chiarimento Salvini-Di Maio, tregua e riflessione su squadra. La preoccupazione di Mattarella -… - gpmarcellini : In un mese #Salvini ha speso 124mila € per sponsorizzare i suoi post Facebook. Chi ha pagato? Da dove proveniva que… - PatrizSarda : RT @AntonioMarconi4: Governo, telefonata di chiarimento Salvini-Di Maio. Trovato accordo sullo Sblocca-cantieri: sospesi alcuni punti del c… -