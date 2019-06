Ricette light con le patate | dalle crocchette al cartoccio

cosacucino.myblog

(Di lunedì 3 giugno 2019) Lesono una fonte di carboidrati ricca di proteine e vitamine; consumarle non ci fa ingrassare se le prepariamo al forno piuttosto che fritte in padella, sostituendole al pane o alla pasta Lehanno sempre il dito di tutti puntato contro: sono un alimento abolito spesso da chi vuole dimagrire, ma in realtà 100 gr dinovelle contengono solo 69 kcalorie! Il problema infatti sta nella loro cottura: spesso vengono fritte, per preparare le mitiche patatine, oppure le chips, diventando così una bomba calorica zeppa di grassi. Cucinate al forno con solo un po’ di rosmarino e sale però possono risultare un contorno relativamente leggero, e se consumate a pranzo invece che a cena non appesantiscono troppo; inoltre, ricordatevi che sono l’ingrediente fondamentale dei nostri amatissimi gnocchi! Sono perfette sostitutive del pane o della pasta per il loro alto apporto di ...

