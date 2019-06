Raggi | vogliono continuare a salvare banche piuttosto che difendere risparmi romani

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Roma – “Sul ‘taglia debito’ o ‘Salva Roma’, come lo vogliamo chiamare, se preferisconole casse delleinvece chedeie degli italiani lo dicano subito, perche’ la nostra pazienza e’ finita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, a margine della presentazione della Notte bianca dello Sport di Roma Capitale, a chi le chiedeva un commento sul nuovo testo del Salva Roma in discussione a Palazzo Chigi. L'articolocheproviene da RomaDailyNews.

