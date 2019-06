NASA in Australia | la prima base di lancio non governativa | un vantaggio geografico unico

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nel remoto nord desertico dell’, la piccoladiin Arnhem Land, diventerà il primo sito non governativo della. Intenzione dell’organizzazione lanciare razzi sonda nello spazio dal sito di Nhulunbuy, 700 km a est di Darwin. “Il Goddard Space Flight Centre dellaintende assegnare un contratto a Equatorial Launch(ELA) perché fornisca servizi alladal suo sito di, per condurre investigazioni scientifiche“, è quanto si legge dal sito web detto US Government Federal Business Opportunities. “E’ una grande notizia“, ha commentato la manager di ELA, Carley Scott, attraverso la radio nazionale ABC. Il contratto prevede ildi quattro razzi durante il prossimo anno dallo spazioporto in Arnhem Land, ha aggiunto. “E’ lavolta che ladecida di effettuare lanci di razzi da un ...

