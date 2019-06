Napoli | parte la petizione per Salvatore Carmando | “Cittadinanza onoraria”

Finale Europa League – Sarri cuore… partenopeo : “dedico la vittoria ai tifosi del Napoli” : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea. L’allenatore italiano non dimentica il suo passato e dedica la vittoria ai tifosi del Napoli Maurizio Sarri sul tetto d’Europa. L’allenatore italiano ha guidato il suo Chelsea alla vittoria dell’Europa League, dominando la Finale vinta contro l’Arsenal per 4-1. Al temrine della gara, Sarri ha analizzato la stagione dei ‘Blues’, ...

Il nuovo Napoli di Ancelotti : due idee in testa per il tecnico partenopeo - con l’aggiunta di tre innesti : E’ uno dei pochi allenatori confermati in Serie A, l’unico insieme a Gasperini delle squadre d’alta classifica. Di conseguenza, a differenza delle altre che dovranno scegliere il tecnico prima di iniziare a mettere a punto la rosa, il Napoli e Ancelotti sono già avanti, da un pezzo. Dopo un primo anno “di conoscenza”, il tecnico azzurro può cominciare a plasmare la squadra a “sua immagine e ...

Gazzetta : Il Napoli riparte per Lozano. Il PSV ora chiede 40 milioni : Il Napoli torna su Lozano, la Gazzetta dello Sport conferma che dopo il rallentamento dell’operazione a causa di un infortunio dell’attaccante, Giuntoli è tornato a lavorare per chiudere l’accordo. In lui Ancelotti ha intravisto il giocatore che risponde alle sue esigenze tattiche, per la fase offensiva. Gli esami hanno confermato che l’infortunio, per il quale si era temuto la rottura del legamento, non è grave e così ...

500 Miglia IndiaNapolis 2019 : la griglia di partenza e il regolamento della corsa. Simon Pagenaud in pole position davanti a Carpenter e Pigot - 6° Power : Mancano ormai solo due giorni ad uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di motori di tutto il Mondo: la 500 Miglia di Indianapolis 2019. La leggendaria corsa statunitense nata nel 1911 è da sempre caratterizzata da continui colpi di scena, incidenti e sorpassi mozzafiato che rendono questa gara uno spettacolo davvero imperdibile. 200 giri complessivi da percorrere sull’ovale da 2.5 Miglia (4.02 km) ...

500 Miglia IndiaNapolis 2019 : la startlist - le squadre e l’elenco completo dei partecipanti : Le palpitanti qualifiche del weekend appena trascorso hanno dato il via in termini ufficiali alla centotreesima 500 Miglia di Indianapolis, che si correrà domenica prossima, 26 maggio 2019. Come nel peggiore degli incubi degli organizzatori e soprattutto dell’asturiano stesso, Fernando Alonso ha clamorosamente mancato la qualificazione alla corsa (dovendo dire addio al tentativo di conquistare la rinomata Tripla Corona), classificandosi ...

VIDEO Napoli-Inter 4-1 : Highlights - gol e sintesi. Nerazzurri annichiliti dai partenopei : In pericolo la rincorsa alla zona Champions dell’Inter, che nel posticipo delle ore 20.30 della 37ma giornata della Serie A di calcio cade 1-4 in casa del Napoli e si fa affiancare dall’Atalanta a quota 66, con il Milan a -1. Si preannuncia un ultimo turno di fuoco, con Inter-Empoli e l’ incrocio Europa-salvezza. Highlights Napoli-Inter 4-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ZIELINSKI #Napoli 1:0 #Inter / #SerieA / Day 37 / 16' ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : ” Sono tanti i nomi accostati al Napoli - ecco i veri obiettivi dei partenopei” : Il campionato è agli sgoccioli, si avvicina l’estate e il calciomercato, Sono tanti i nomi accostati al Napoli. Ne ha parlato Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Lozano interessa non poco al Napoli, ma l’operazione non è semplice. A sinistra il profilo ideale era quello di Mendy, che andrà però al Real Madrid. A centrocampo saranno tutti blindati, Allan compreso, è questa l’idea del Napoli. ...

Il Mattino – Con la Spal prime tracce del Napoli che verrà. Ancelotti riparte con nuovo modulo e alcune certezze : Il Napoli che verrà riparte da alcune novità già viste domenica scorsa contro la Spal “Con la Spal prime tracce del Napoli che verrà. Prove di modulo, il 4-2-3-1, con risposte molto positive dagli interpreti proposti da Ancelotti e segnali su quella che potrà essere la nuova squadra l’anno prossimo tenendo presente i possibili arrivi dal mercato estivo”, con questa analisi, l’ edizione odierna de Il Mattino ...

Radio Marte – Napoli - ecco la lista dei possibili partenti : Radio Marte fa il punto sulle possibili cessioni del Napoli La redazione di Radio Marte, nel corso di Marte sport Live, cercando di fare il punto sul mercato del Napoli, ha affermato che i calciatori azzurri che potrebbero finire sul mercato sarebbero addirittura sei: Hysaj, Mario Rui, Rog, Diawara, Ounas e Verdi. Ovviamente, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per capire anche a titolo saranno effettuati i trasferimenti. Tra i ...

Napoli - cantiere sfrattato dal clan. Vertice con il sindaco : 'Si riparte lunedì' : Riaprirà lunedì il cantiere Unesco chiuso stamattina dopo le reiterate minacce del racket a Napoli. L'epilogo della vicenda dopo che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ricevuto i titolari ...

Nasce WOL - il nuovo modo di vivere i club a Napoli : si parte a Palazzo Fondi a giugno : A Napoli, dove continuano a spopolare eventi di portata nazionale, sarà Palazzo Fondi ad ospitare le prime tre date evento di W.O.L. il nuovo concept partenopeo che ridisegna le regole del clubbing. Di 'clubbing' si è iniziato a parlare negli anni '70, quando grandi realtà del mondo disco, come lo Studio54 e il Paradise Garage a New York facevano la loro comparsa sul panorama mondiale, segnando una svolta non solo nel mondo della musica, ma ...

Al via i casting de Il Collegio 4 a Napoli - Catania - Palermo e Roma : tutti i dettagli su come iscriversi e partecipare : Finalmente hanno preso via i casting de Il Collegio 4 che, molto probabilmente, andrà in onda il prossimo autunno su Rai2. Dopo il successo della terza stagione, il docu-reality è stato confermato e annunciato ufficialmente e adesso anche Magnolia si è spinta oltre con i casting itineranti. Ebbene sì, quest'anno non solo sarà possibile iscriversi al sito e sperare di partecipare ai casting de Il Collegio 4 ma si potrà sognarlo anche senza ...

Il Napoli su Diego Costa : il calciomercato si accende in casa partenopea : Diego Costa acCostato al Napoli, Giuntoli lavora con l’Atletico Madrid per un prestito con diritto di riscatto Carlo Ancelotti starebbe provando a portare al Napoli un centravanti del calibro di Diego Costa. L’indiscrezione, rilanciata dalla Gazzetta dello sport, ha fatto subito il giro d’Europa trovando prime conferme. Il calciatore è infatti allettato dall’ipotesi di giocare per Ancelotti e Giuntoli starebbe ...

Napoli - una parte della curva A incontra Callejon : Un'ora fa, all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno, c'è stato un incontro tra una delegazione del Napoli, composta tra gli altri anche da José Callejon, e un gruppo di tifosi della curva A. ...