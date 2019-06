Misteriosi flash e cambi di luminosità sulla Luna: nuovo telescopio indagherà sui fenomeni

(Di lunedì 3 giugno 2019) Grazie a uninstallato a Siviglia, in Spagna, un team di ricerca tedesco proverà ad indagare suiri transienti, variazioni die colore per i quali ancora non esiste una spiegazione scientifica certa. Alcuni sono lampi di luce, altri possono durare anche ore. Si tratta dicontroversi, che potrebbero essere fortemente influenzati dal disturbo dell'atmosfera terrestre e dunque non realiProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...