Meteo | con Giugno “esplode” l’Estate su gran parte d’Europa e del Mediterraneo ma

Meteo : la settimana si apre con residui temporali. L'alta pressione incombe! : La presenza di una saccatura di aria fresca tra sud Italia e Balcani sta causando non pochi problemi sulle regioni meridionali, dove i temporali pomeridiani hanno causato disagi e anche danni...

Meteo - è in arrivo l’estate : inizio settimana ancora incerto con temporali - poi scoppia il caldo : Dopo l'ultimo mese di maggio, decisamente autunnale dal punto di vista Meteorologico, ormai alle spalle, giugno sarà più clemente e segnerà l'inizio dell'estate. E' quanto affermano gli esperti, secondo i quali nel corso della settimana che sta per cominciare il termometro potrà addirittura arrivare a toccare i 38 gradi centigradi. Ma, prima, bisognerà sopportare qualche altro giorno di instabilità, con rovesci e pioggia soprattutto sulle ...

Meteo - massime infuocate al Nord : +33°C a Merano - molto più freddo al Centro-Sud con temporali e grandine [DATI] : Nel primo giorno dell’estate Meteorologica, l’Italia si è spaccata in due, con caldo e bel tempo al Nord e maltempo e temperature decisamente al di sotto della media del periodo e di gran lunga inferiori a quelle delle regioni settentrionali al Centro-Sud. Al Nord sembra essere esplosa già l’estate, con le temperature massime che si sono aggirate ovunque intorno ai +30°C, in alcuni casi, superando ampiamente tale soglia. Così la massima più alta ...

Meteo estremo - nuovo tornado in Cile : disastro a Talchahuano e Concepción! Gravi danni - feriti e un morto [FOTO e VIDEO] : Appena un giorno dopo il distruttivo tornado che ha colpito Los Ángeles, in Cile, danneggiando 100 case e ferendo 18 persone, un altro vortice si è abbattuto sul Paese sudamericano, sempre nella regione di Bío Bío. Il tornado, che in origine era una tromba marina, ha messo in ginocchio diversi settori delle città di Talcahuano e Concepción, distruggendo i tetti e le finestre delle case, ribaltando i veicoli e provocando Gravi danni, come ...

Meteo - esplosione di caldo nel weekend con temperature oltre i 30 gradi : Il mese di giugno inizia, almeno per una parte d’Italia, con un weekend “estivo”. Le temperature, finalmente in aumento, dovranno far dimenticare il mese di maggio decisamente autunnale appena trascorso. Ma se al Centro-Nord le previsioni Meteo per il weekend sono clementi, un vortice ciclonico manterrà ancora condizioni di forte instabilità al Sud. Le regioni meridionali e parte di quelle centrali continueranno infatti a essere interessate da ...

Alta Pressione con l’Estate Meteorologica : La fase instabile che ha caratterizzato parte di questa primavera sta giungendo al termine, a partire da giovedì 30 maggio avremo una graduale rimonta dell’Alta Pressione che garantirà un inizio di giugno con tempo più stabile e un progressivo aumento delle temperature. Ma partiamo per gradi, l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre si spingerà verso l’Europa orientale andandosi a collegare con un’altra Alta ...

Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Meteo Protezione Civile domani : instabile con temporali al centro-sud : Nella giornata di domani, 30 Maggio, avremo un netto miglioramento delle condizioni Meteo al Nord, mentre proseguirà l'instabilità al centro-sud. Previsti rovesci e temporali soprattutto nelle zone...

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : weekend di maltempo con temporali da Nord a Sud - domani forti venti tra Sicilia e Calabria : Anche l’ultimo weekend di maggio sarà contrassegnato dal maltempo sull’Italia, a conferma dell’anomalia del mese sul nostro Paese in questo 2019. Oggi, sabato 25 maggio, i temporali si concentreranno principalmente al Centro-Nord, mentre al Sud ci saranno piogge o rovesci sparsi. domani, invece, i temporali si estenderanno anche alle regioni meridionali e saranno accompagnati anche da forti raffiche di burrasca tra Sicilia e Calabria. Ecco le ...

"Attenzione a chi fa terrorismo con il Meteo. Troppi titoloni roboanti per fare click e pubblicità" : Quella in arrivo sarà probabilmente un’estate di eventi estremi, molto secca o con forti locali precipitazioni. I maggiori esperti di meteo in Italia concordano su previsioni non rassicuranti. Ma mettono anche in guardia dal proliferare di app e fake news in materia: dietro molti allarmismi spesso non c’è professionalità.Di fenomeni meteorologici e cambiamento del clima si è discusso al convegno annuale ...

Con il Naso all’Insù - per capire il Clima che cambia : evento gratuito di Meteorologia e solidarietà aperto a tutti : Le anomalie Climatiche stanno mettendo in crisi sia gli adagi popolari ancorati ai vecchi canoni Climatici sia le emissioni dei modelli meteorologici poco avvezzi a ribaltoni meteorologici che segnano poi anche la nuova tendenza Climatica foriera di un cambiamento ormai sotto gli occhi di tutti Aeroclub mongolfiere Mondovì, Comune Mondovì, Datameteo, TecnoWorldGroup e l’ Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono ...

Meteo - ancora maltempo : sarà un weekend con mezza Italia sotto la pioggia : Tempo ancora prevalentemente soleggiato giovedì, ma già da domani torneranno pian piano i temporali. E nel prossimo weekend, fanno sapere gli esperti Meteo, un ciclone porterà ancora instabilità con piogge e temporali. Secondo le previsioni Meteo, tra sabato e domenica mezza Italia sarà sott’acqua. Un ciclone porterà ancora instabilità con pericolo piogge e locali temporali e, stando alle previsioni degli esperti de ilMeteo.it, sarà ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per condizioni dei terreni e corsi d’acqua : “Per la giornata di domani giovedì 23 si prevedono condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’Allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore“: la protezione civile ...