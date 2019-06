La ricetta di giugno | il semifreddo alle fragole e timo di Laurel Evans

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) IlIlCon leal picco della maturazione (giacché dal prossimo mese toccherà accontentarsi delle così dette “tardive”) non si può non dedicare loro un dolce. Freschi, succosi, vitaminici, questi frutti brucia-grassi sono fra i più virtuosi del periodo primaverile: etichettate come “super cibi antietà” dall’USDA (il dipartimento dell’agricoltura statunitense) grazie al contenuto record di antiossidanti naturali, lesono fonte di innumerevoli elementi nutritivi, come calcio, magnesio, vitamina C e potassio, e i loro benefici non si contano. Attivano il metabolismo, proteggono i denti ed evitano l’alitosi, contrastano la cellulite, l’ipertensione e favoriscono il dimagrimento. Un vero e proprio concentrato di benessere, insomma, e unato prezioso in cucina. Ma come sceglierle? «Affidandosi ...

Italy_Gourmet : - Giulia_Giunta : Dal corso di ieri in @FunnyVegAcademy dedicato al #menu di #Primavera Vi aspetto #sabato 8 #giugno al corso sui… - smaunotes : Come si è evoluta la pratica del #branding? A cosa hanno portato #Internet e i #SocialMedia? @zetaraffix a #Smau Bo… -