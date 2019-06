Google Stadia : nuove indiscrezioni svelerebbero il prezzo ed i giochi - oltre che una versione gratis in arrivo il prossimo anno : Manca meno di un'ora alla diretta che svelerà qualcosa di più di Google Stadia, ma già iniziano ad esserci le prime indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda il prezzo e molto altro.Come riporta TechRadar, secondo il quotidiano canadese LaPresse, Google Stadia offrirà un servizio in abbonamento che garantirà agli utenti la possibilità di acquistare giochi singolarmente.LaPresse riporta inoltre che quando Stadia verrà pubblicata a novembre ...

I giochi gratis di Giugno 2019 : Anche se dal punto di vista climatico non sembra, Giugno è arrivato e con esso anche la nostra rubrica mensile dedicata ai giochi gratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Iniziamo dai giochi gratis di Giugno disponibili per il PlayStation Plus. PS4 Borderlands: The Handsome ...

Ufficiali i Games With Gold di giugno 2019 - quali sono i giochi gratis per Xbox : Si è fatto attendere più del dovuto l'annuncio dei Games With Gold di giugno 2019, ma alla fine Microsoft ha finalmente Ufficializzato nelle ultime ore la sua line-up per il prossimo mese. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di una selezione di titoli che la compagnia regala ai suoi fedelissimi, tanto su Xbox One quanto sulla più vetusta Xbox 360. Unico requisito per procedere al download senza costi aggiuntivi da Xbox Store è quello di ...

giochi gratis PS Plus di giugno 2019 - ecco le scelte di Sony : Come consuetudine torna ancora una volta il momento più atteso dai fan Sony, quello di scoprire quali saranno i Giochi gratis PS Plus disponibili a partire dal prossimo 4 giugno. Un frangente che è sempre frutto di aspre polemiche dettate dall'immissione nella Instant Game Collection del servizio in abbonamento di titoli che magari non sono proprio nelle corde dell'utenza, sebbene sia innegabile che nel corso dell'ultimo anno non siano mancate ...

Ipotesi PlayStation Plus di giugno 2019 : sono questi i nuovi giochi PS4 gratis? : Sony non ha ancora annunciato i PlayStation Plus di giugno 2019. E questo è un fatto. Un altro fatto è che sono già in tantissimi i possessori di una PlayStation 4 a chiedersi quale sarà la selezione gratuita del colosso giapponese per il prossimo mese. Per chi non lo sapesse, si tratta di due videogiochi regalati dall'azienda dagli occhi a mandorla a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare online e ...

Sony svela i PlayStation Plus di maggio 2019 - ecco i giochi PS4 gratis del mese : Sony ha finalmente annunciato in via ufficiale i giochi PlayStation Plus di maggio 2019. Si tratta, come da tradizione, di due videogame per PlayStation 4 che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno mettere in download gratuito dallo Store online del colosso nipponico. Naturalmente senza sborsare alcun costo aggiuntivo ad eccezione di quello - mensile, trimestrale o annuale - dell'abbonamento. Dopo il reveal della rivale ...

I giochi gratis di Maggio 2019 : Con l’arrivo di Maggio, si rinnova la nostra rubrica mensile dedicata ai giochi gratuiti. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Iniziamo dai giochi gratis di Maggio disponibili per il PlayStation Plus. PS4 What Remains of Edith Finch Overcooked Sicuramente un mese sotto tono per i possessori ...

Annunciati ufficialmente i Games With Gold di maggio 2019 : quali sono i giochi gratis Xbox : Ci è voluto più tempo del previsto, ma Microsoft ha annunciato i Games With Gold di maggio 2019. Questo significa che il colosso di Redmond, grazie al tweet in calce dall'account di Larry "Major Nelson" Hyrb, ha finalmente alzato il sipario sui quattro videogiochi che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratuitamente il prossimo mese. Naturalmente sulle due console della compagnia, vale a dire Xbox One e Xbox ...