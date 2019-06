Di Maio replica a Conte | Io leale | subito vertice di governo

PD accusa Di Maio di aver preso un aereo di Stato - lui replica : "Sono saltato da quello di linea mentre era in volo?" : Il PD probabilmente non ha ancora imparato che la campagna elettorale non si fa cercando di denigrare gli avversari politici, ma sui temi e i contenuti, altrimenti il rischio è quello di incappare in qualche figuraccia e darsi la zappa sui piedi. Negli ultimi giorni i dem avevano fatto circolare la notizia secondo cui il vicepremier Luigi Di Maio , capo politico del MoVimento 5 Stelle, aveva usato un volo di Stato per fare campagna elettorale ...

Salvini replica a Di Maio : "Province? Non ho tempo per le polemiche" : Matteo Salvini dribbla a distanza le parole di Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno è oggi impegnato in una visita di Stato in Ungheria, ma rispondendo ai giornalisti non ha voluto replicare all’altro vicepremier. "Mi sto occupando di sicurezza, non ho tempo di rispondere alle polemiche", ha dichiarato Matteo Salvini. In queste ore il ministro del Lavoro è tornato su due terreni di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, ovvero il caso Siri ...