Anche per Nokia 3 arriva l’aggiornamento ad Android 9 Pie

Fca-Renault - Parigi alza posta : “Dividendo straordinario Anche a noi - sede operativa a Parigi e seggio per il governo in cda” : Parigi ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault. Lo Stato francese, che con il 15% del capitale è il maggiore azionista del gruppo, in vista del cda convocato martedì per rispondere alla proposta di matrimonio ricevuta il 27 maggio dal gruppo italoamericano ha alzato la posta. per dire sì alla fusione 50-50 non si accontenta più della garanzia sui posti di lavoro, della tutela degli stabilimenti industriali francesi e di ...

La carnitina e i benefici di questa molecola per la stAnchezza : Scoperta nel 1905 da da W. Gulewitsch e R. Krimberg, la carnitina è una molecola trovata per la prima volta negli estratti di carne bovina e svolge un ruolo fondamentale nella produzione di ATP (acronimo di Adenosina Trifosfato). La carnitina, dunque, è fondamentale nel processo di produzione di energia da parte delle cellule: agisce da carrier degli acidi grassi che, trasportati nel mitocondrio proprio grazie alla carnitina, vengono ossidati ...

Softball - Serie A1 2019 : due su due per Bussolengo nella quinta di ritorno - vince Anche Bollate - passo falso per Forlì : quinta giornata del girone di ritorno per la Serie A1 di Softball 2019, turno in back to back con il quarto, disputato ieri, in cui si sono svolte delle doppie sfide molto interessanti e piene di spettacolo, a cominciare da quelle della capolista Specchiasol Bussolengo, capace di piegare 7-0 e 4-1 le Rhaevendors Caronno, conservando dunque la vetta della graduatoria. Non tiene il passo la Poderi Dal Nespoli Forlì, vittoriosa 5-4 nel primo match, ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’idea del Milan per il centrocampo - la Lazio cambia le fasce - il mega scambio tra Real Madrid e MAnchester United : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. IDEA Milan centrocampo – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da ...

Google down - problemi per Gmail e YouTube/ In crash Anche Snapchat e Analytics : Google down, problemi per Gmail e YouTube: gli utenti segnalano disservizi anche per Snapchat, in crash pure Analytics. Le ultime notizie.

Google down - in crash Snapchat - Youtube - Gmail e Analytics : problemi Anche per Gmail : Google Analytics e altri servizi del colosso di Mountain View sono andati in crash nella serata del 2 giugno. problemi anche per Youtube, Google Adsense e Google Play Store, che continua a dare...

Google down - in crash Snapchat - Youtube e Analytics : problemi Anche per Gmail : Google Analytics e altri servizi del colosso di Mountain View sono andati in crash nella serata del 2 giugno. problemi anche per Youtube, Google Adsense e Google Play Store, che continua a dare...

MotoGp - Valentino Rossi schietto : “Petrucci stava per far piangere Anche me. Se rimpiango la Ducati? Vi dico che…” : Il pilota della Yamaha ha commentato il Gran Premio d’Italia, che lo ha visto uscire di scena verso metà gara per colpa di una scivolata Giornata da dimenticare per Valentino Rossi, che ha chiuso in maniera pessima un week-end cominciato malissimo. Il diciottesimo posto ottenuto in qualifica non ha di certo aiutato il Dottore nel Gp del Mugello, considerando prima il contatto con Mir e poi la scivolata, che ha messo fine anzitempo ...

Papa Francesco chiede perdono ai rom : "Anche i cattolici vi hanno discriminato" : chiede perdono ai rom Papa Francesco. E dà la colpa anche ai cattolici: "Nel cuore porto un peso: è il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità" dice Bergoglio rivolgendosi alla comunità rom di Blaj, ultima tappa della sua visita apostolica in

Libia - si rovescia barcone con 95 persone a bordo : due morti e 20 dispersi. Sopra Anche donne e almeno nove bambini : Sono 73, al momento, i migranti messi in salvo dopo il naufragio di un barcone con 95 persone a bordo. Due, per il momento, i corpi senza vita recuperati, mentre continuano le ricerche delle ultime 20 persone che erano a bordo dell’imbarcazione. A dare la notizia, per prima, è stata la Guardia Costiera libica, che sta ancora svolgendo le operazioni di salvataggio e ricerca dei dispersi, attraverso il proprio profilo Twitter parlando di ...

Dall'Inghilterra : possibile lotta a due fra Bayern Monaco e MAnchester United per Dybala : Si attende a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma come è normale che sia, finita la stagione (ieri è stato assegnato l'ultimo trofeo in palio, la Champions League, con la vittoria del Liverpool sul Tottenham per 2 a 0), è tempo di calciomercato. La Juventus dovrà tenere conto del bilancio, che sarà approvato nel mese di giugno e dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. possibile qualche ...

Perché il cinema può vivere Anche di videogiochi : Roma. E’ di un paio di settimane fa la notizia che il presidente francese Emmanuel Macron stia sollecitando la formazione di un’alleanza europea per sostenere la crescita delle industrie creative nel Vecchio continente, per contrastare la competizione dei giganti americani (Netflix, Disney, Apple) e

Tumore al polmone : con l’immunoterapia aumentano le speranze di sopravvivenza Anche dopo la diagnosi : Pensare di poter salvare la vita a chi ha avuto una diagnosi di Tumore al polmone, solo pochi anni fa sarebbe stato impossibile. Oggi, invece, è una realtà. Lo dimostrano i risultati della molecola pembrolizumab che ha quadruplicato il tasso di sopravvivenza dei pazienti con cancro al polmone avanzato non a piccole cellule, rispetto al momento in cui non facevano l’immunoterapia. Sono i dati dello studio ‘Keynote-001‘, ...

Enrico Rossi ha ripreso la tessera del Pd : "Spero lo facciano Anche altri" : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha ripreso la tessera del Partito democratico dopo due anni. Il governatore aveva lasciato il Pd nel 2017 per fondare Articolo Uno-Mdp insieme, tra gli altri, a Pierluigi Bersani. Rossi ha annunciato la sua volontà di rientrare all’interno partito e di riprendere la tessera del partito il 19 maggio scorso, considerando conclusa l’esperienza di Mdp. E la sua intenzione si ...