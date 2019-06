Tensione Salernitana | i tifosi aggrediscono Micai | portiere colpito con un pugno

calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019)in casa. E’ stato infatti aggredito, nella giornata di ieri, ilgranata Alessandro. A riportarlo è il giornale “Il Mattino”, che riferisce di un aggressione dopo l’allenamento a porte aperte. Unin faccia gli ha anche rotto gli occhiali. Il calciatore è scosso, amareggiato e potrebbe sporgere denuncia. Il quotidiano riporta anche le parole dell’agente, Graziano Battistini: “Credo che sia un’occasione importante per tutta Salerno – si legge – di prendere coscienza di un atto vigliacco da parte di pochissimi imbecilli che infangano una tifoseria leale come quella granata. È una cosa vergognosa che non deve passare sottaciuta, a tarallucci e vino. Nessuno ha diritto di muovere le mani addosso ai calciatori, non esiste al mondo. Va bene dire ‘sei scarso’ ma che nessuno si permetta di ...

