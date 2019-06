Lecce | forte maltempo su tutto il Salento | pioggia e grandinate | pesanti danni ai raccolti

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) Il mese di giugno è cominciato davvero in maniera anomala al Sud Italia, specialmente nel, dove ormai da giorni gli abitanti stanno facendo i conti con unaondata di, che purtroppo ha messo a rischio anche iagricoli. L'ultima follia del tempo si è avuta questo pomeriggio, domenica 2 giugno, quando all'improvviso una violenta grandinata ha colpito i comuni della zona centro - meridionale della provincia di. Anche la statale 16 è stata imbiancata, una situazione che ha rappresentato un pericolo per gli automobilisti. Come si può ben vedere dalle foto che ha pubblicato la stampa locale, foto che sono subito circolate sui social network, le strade sono state imbiancate. In alcuni paesini la gente ha spalato letteralmente il manto di ghiaccio con l'ausilio di mezzi meccanici, come ad esempio trattori e pale. Molte richieste d'intervento Il centralino ...

86_longo : Il #Lecce punta forte sul ritorno di Andrea #Bertolacci @cmdotcom - RobertoCeriani : @marco__lecce LA DIFESA PIÙ FORTE DEL MONDO - enzoluna69 : @caffo87 @marco__lecce Troppo forte... ???????? -