Cyberpunk 2077 | The Last of Us 2 | Final Fantasy 7 Remake e il nuovo progetto di From

(Di domenica 2 giugno 2019) L'E3 2019 sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. La kermesse losangelina come al solito si prospetta come la vetrina ideale non solo per l'annuncio di nuovi titoli tripla a, ma anche per definire a grandi linee la scaletta delle uscite dei prossimi mesi e del 2020. Nel frattempo però a farci venire l'acquolina in bocca per il futuro del medium ci pensa Jason Schreier di Kotaku.Come riporta Wccftech, stando alle informazioni in possesso del noto giornalista, il 2020 sarà un anno incandescente per i giocatori. In riposta a un utente su Twitter, Schreier ha affermato che, Theof Us 2, Ghost of Tsushima, la prima parte deldiVII, almeno untitolo tripla A di Ubisoft, nonché il presunto titolo diSoftware in collaborazione con George R.R. Martin, debutteranno nei negozi entro la prima metà del 2020.Leggi ...

