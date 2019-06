Yair Lapid | A Netanyahu dico | non sarai l' Erdogan d' Israele

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) “Benjaminsi comporta come una sorta diisraeliano.Maè una democrazia vera che non accetta di essere guidata da un politico che si sente al di sopra della legge.non vuole, non si merita un dittatore alla turca”. Parole forti quelle pronunciate da, 55 anni, un passato di attore, giornalista, scrittore, ex conduttore televisivo di successo, leader, assieme all’ex capo di Stato maggiore di Tsahal, Benny Gantz, di “Blue and White”, il partito centrista che nelle elezioni del 9 aprile scorso, ha conquistato 35 seggi, solo uno in meno del Likud, il partito di. In questa intervista esclusiva concessa ad HuffPost,fa il punto del terremoto politico che ha investitocon nuove elezioni anticipate alle porte (il 17 settembre). “non può essere trascinato in altri mesi di ...