romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-06-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ?#Roma #lavori - Via dei Galla e Sidama divieto di transito, tra Via Tripolitania e Piazza Addis Abeba, per lavori… -
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E PER UN INCIDENTE DALLA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE; PROSEGUEDO CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DAL BIVIO PER SETTEBAGNI FINO A VIA PRENESTINA;LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA ALLA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DAL BIVIO PER SETTEBAGNI FINO A VIA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIAT INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SUD DELLA CAPITALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIAT INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SUD DELLA CAPITALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ . CI SONO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. ALLE 14 PRENDERA’ IL VIA UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CAPITAN BAVASTRO NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI DISAGI IN ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ . CI SONO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. ALLE 14 PRENDERA’ IL VIA UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CAPITAN BAVASTRO NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI DISAGI IN ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. TERMINATA LA MANIFESTAZIONE A VILLA BONELLI. SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO. PER LAVORI ALTRI DISAGI NELLE ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. TERMINATA LA MANIFESTAZIONE A VILLA BONELLI. SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO. PER LAVORI ALTRI DISAGI NELLE ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA QUINDI IN DIREZIONE DELL’ARDEATINA. SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA. ORA SCORREVOLE IL Traffico. SULLA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA QUINDI IN DIREZIONE DELL’ARDEATINA. SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA. ORA SCORREVOLE IL Traffico. SULLA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI ...