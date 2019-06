Traffico Roma del 01-06-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2019) NOTIZIARIOSABATO 1 GIUGNOORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA-FIUMICINO. AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA REGINA MARGHERITA. ALL’AURELIO, LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA COMPORTANO LA CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA GREGORIO VII, FRA VIA ANGELO DI PIETRO E LARGO CARDINAL CLEMENTE MICARA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. DALLE 8 ALLE 14 CIRCA TRENTACINQUEMILA PENSIONATI MANIFESTERANNO A PIAZZA SAN GIOVANNI. PREDISPOSTE AREE DI SOSTA RISERVATE AI PULLMAN NELLE AREE PARCHEGGIO DELLE STAZIONI DELLA METRO A ...

