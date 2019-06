Spazio | l’Osservatorio del Chianti in collegamento con la ISS

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) In occasione dell’ iniziativa Spacelab, l’Osservatorio polifunzionale deldi Barberino Val d’Elsa (Firenze) si collegherà domani unvia radio con la stazione spaziale internazionale. L’iniziativa viene promossa in occasione del lancio della campagna di raccolta di fondi, attiva sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, il progetto finalizzato a rendere l’Osservatorio a misura di ragazzi e persone diversamente abili. L'articolo: l’Osservatorio delincon la ISS Meteo Web.

