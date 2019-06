La sparatoria a Virginia Beach

ilpost

(Di sabato 1 giugno 2019) Negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono state uccise da un uomo che si è messo a sparare in un complesso di edifici pubblici, prima di essere ucciso dalla polizia

Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria #Virginia,almeno 11 morti. Ucciso autore strage, ha fatto fuono indiscriminatamente #ANSA - SkyTG24 : Sparatoria in Virginia, almeno 12 morti e 6 feriti, ucciso attentatore - repubblica : Usa, sparatoria in un edificio governativo in Virginia: uccise 11 persone [news aggiornata alle 01:08] -