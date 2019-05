Starlink | i satelliti di Elon Musk minacciano lo studio delle stelle

Lo sciame di satelliti del progetto Starlink di Elon Musk preoccupa gli scienziati : ecco perché : Col progetto Starlink Elon Musk vuol rendere disponibile internet a banda larga in ogni angolo della Terra, ma per farlo dovrà inviare ben 12mila satelliti nell'orbita bassa terrestre. Per gli scienziati e gli astrofili questo immenso sciame di oggetti potrebbe rappresentare un grosso problema: ecco perché.Continua a leggere

SpaceX : in orbita i primi 60 satelliti Starlink : Successo per il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX: in orbita i primi 60 satelliti della sua costellazione “Starlink“, che ha l’obiettivo di fornire internet dallo spazio. Un giorno potrebbe raggiungere l’esorbitante numero di 12mila dispositivi. Il vettore è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, e ha portato i satelliti a una altezza di 450 km, leggermente al di sopra della quota della Stazione Spaziale ...

Spazio : rinviato il lancio dei primi satelliti Starlink : rinviato, per “livelli eccessivi di vento“, il lancio dei primi satelliti Starlink, che hanno l’obiettivo di inviare il segnale internet dallo Spazio. Il progetto è dell’imprenditore visionario Elon Musk, amministratore delegato di Space Exploration Technologies Corporation e Neuralink. I satelliti, a bordo su di un razzo Falcon 9, saranno lanciati da Cape Canaveral. L'articolo Spazio: rinviato il lancio dei primi ...

Progetto Starlink : la SpaceX di Elon Musk lancerà 60 satelliti per migliorare le connessioni ad internet : Alle 4:30 del mattino di domani, 60 satelliti appartenti al Progetto Starlink per le connessioni internet veloci saranno messi in orbita dalla compagnia SpaceX di Elon Musk. Si tratta del rilascio in orbita del primo nucleo operativo del nuovo sistema di connessione, dopo il test del 2018. Il lancio previsto dalla base di Cape Canaveral Air Force, in Florida, avverà nella finestra che si apre alle 4:30 e si chiude alle 6:00 del 16 maggio. Le ...