Pil su base annua a -0 | 1% | è la prima volta dal 2013

L’Istat rivede il Pil al ribasso : 0 - 1% su base annua - non accadeva dal 2013 : L'Istat rivede al ribasso la crescita italiana: nel primo trimestre del 2019 scende allo 0,1% (era prevista a 0,2%), mentre su base annua nei primi mesi del 2019 è in calo dello 0,1%. Il Pil negativo su base tendenziale non si vedeva dal 2013. L'istituto di statistica parla di "andamento stagnante" per l'economia italiana.

L’Istat rivede al ribasso il Pil : -0 - 1% su base annua : L’Istat rivede al ribasso il Pil del primo trimestre ma nonostante ciò è confermata l’uscita dell’Italia dalla recessione tecnica, dovuta ai due cali consecutivi registrasti negli ultimi due trimestri del 2018, entrambi chiusi a -0,1%. Infatti il prodotto interno lordo del primo trimestre in termini congiunturali risulta comunque positivo (+0,1%)....