ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il mercato delentra nel vivo, tanti i nomi accostati alla formazione di Ancelotti per la prossima stagione, chiuso Di Lorenzo, oggi è la volta dell’assalto a Veretout, ma soprattutto, come ha detto il presidente De Laurentiis, bisogna vendere. Il primo a partire potrebbe essereche ieri, all’emittente albanese Digitalb, ha dichiarato la sua volontà di lasciare il«Sono assolutamente pronto per una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare, non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dirmi che mi trovo bene, che nonniente di più» Il terzino albanese adal 2015 è dunque deciso a partire, come ventilato dopo l’arrivo di Di Lorenzo. «fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare aqualcosa. Per me gli anni alsono finiti e ...

napolista : #Hysaj vado via da #Napoli, voglio vincere Il primo uomo del mercato in uscita del Napoli potrebbe essere Hysaj che… - MirkoUruguageo : #Hysaj :'Basta! Vado via dal #Napoli, voglio vincere qualcosa!' Pure ‘e pullece tenene a tosse ?? -