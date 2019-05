Deve risarcire il marito! Resta incinta e si fa sposare ... ma il figlio è dell’amante

(Di venerdì 31 maggio 2019) Per nove lunghi anni ha creduto di avere una moglie e una figlia e invece prima ha scoperto che la moglie lo aveva tradito e poi anche che la bambina non era nemmeno sua figlia. E la scoperta del tradimento e delle tante bugie ha portato la coppia davanti ai giudici. La vicenda si è svolta a Fasano, nella provincia di Brindisi, ed è venuta allo scoperto perché il tribunale ha condannato la donna “traditrice” al’ex marito ingannato, un cinquantaseienne. A quanto ricostruito dalle cronache locali, circa nove anni fa i due si sono sposati dopo che lei era rimasta. Ma la bimba che portava in grembo non era dell’uomo che aveva scelto dima dell'amante con cui aveva una relazione clandestina e che è andata avanti anche dopo le nozze. Dopo cinque anni di matrimonio il marito ha però scoperto quella relazione extraconiugale e, oltre ad aver subìto l'onta del tradimento, è stato anche sommerso dai dubbi relativi alla paternità.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...