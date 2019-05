Corea | Kim punisce i suoi negoziatori «Cinque giustiziati dopo Hanoi»|Foto

Corea del Nord - “Kim Jong-un giustizia ‘responsabili’ fallimento del summit di Hanoi con Usa : ucciso capo negoziatore” : Epurazioni in Corea del Nord per i funzionari “responsabili” del fallimento del secondo summit con gli Usa di fine febbraio tenutosi ad Hanoi. Il capo negoziatore Kim Hyok-chol è stato giustiziato a marzo mentre Kim Yong-chol, ex braccio destro del leader Kim Jong-un sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Il Chosun Ilbo, citando una fonte di Seul, sostiene che l’operazione è stata voluta dal ...

Corea del Nord - “Kim Jong-un epura ‘responsabili’ fallimento del summit di Hanoi con Usa : ucciso capo negoziatore” : epurazioni in Corea del Nord per i funzionari “responsabili” del fallimento del secondo summit con gli Usa di fine febbraio tenutosi ad Hanoi. Il capo negoziatore Kim Hyok-chol è stato giustiziato a marzo mentre Kim Yong-chol, ex braccio destro del leader Kim Jong-un sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Il Chosun Ilbo, citando una fonte di Seul, sostiene che l’operazione è stata voluta dal ...

Corea Nord.Flop summit Usa - Kim punisce : 8.00 La Corea del Nord punisce i funzionari 'responsabili' del fallimento del secondo summit con gli Usa di fine febbraio.Il capo negoziatore Kim Hyok-Chol è stato giustiziato a marzo, mentre Kim Yong-Chol, ex braccio del leader Kim Jong-Un,sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Fonti di Seul riportano che l'operazione è stata voluta dal supremo leader che non ha risparmiato neanche la sorella Kim ...

Corea del Nord - sale la tensione dopo il lancio di missili di Kim : Due provocazioni a distanza di 5 giorni l'una dall'altra e Kim Jong un sembra tornato quello di un tempo. Giovedì 9 maggio la Corea del Nord ha tirato due proiettili che potrebbero...

Corea Nord - Kim testa mezzi lungo raggio : 5.40 Il leader NordCoreano Kim Jong-un ha guidato manovre militari di "vari mezzi per colpire a lungo raggio".Lo annuncia l'agenzia ufficiale Kcna, all'indomani del lancio di due missili a corto raggio rilevati da Seul. Kim ha enfatizzato la necessità di rafforzare le capacità di difesa "per eseguire compiti di combattimento e mantenere la postura di combattimento piena contro qualsiasi emergenza,come richiesto dalle situazioni". Le foto ...

Sale la tensione tra Washington e Pyongyang : Kim lancia due missili e gli Usa sequestrano nave nordCoreana : Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave nordcoreana usata per vendere carbone. E' la prima volta che accade. L'accusa dell'amministrazione Trump e' di violazione delle sanzioni internazionali da parte del regime di Kim Jong-un. L'imbarcazione sequestrata - affermano al Dipartimento di giustizia americano - si sta avvicinando alle acque territoriali statunitensi. Intanto, poco meno di ...

Kim torna a sparare missili - SudCorea esprime “seria preoccupazione”. Usa alla NordCorea : rilasciate tutti i prigionieri politici : La Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio dalla base di Sino-ri, nel Nord-Ovest del Paese. E' l'analisi effettuata finora dal Comando Congiunto SudCoreano. "La Corea del Nord ha lanciato oggi due proiettili che si ritiene siano missili a corto raggio dalla provincia di Pyongan", scrivono i vertici militari di Seul. I due missili, lanciati a venti minuti di distanza l'uno dall'altro, avrebbero percorso una distanza di 420 e di 270 ...

Corea del Nord - nuovo lancio di missili : «Kim rialza la tensione» : Significa che le sanzioni strangolano l'economia di Pyongyang, ma Kim è convinto di poter mantenere una presa ferma sul potere interno e addebitare ogni colpa per le sofferenze anche alimentari della ...

Nord Corea. Kim provoca ancora e lancia ancora missili : Le immagini della tv di Seul sul nuovo lancio dei missili di Pyongyang, Ap, . Nuova provocazione della Corea del Nord che ha lanciato missili a corto raggio. Lo hanno reso noto i capi di stato ...

Corea del Nord - nuova provocazione di Kim Jong-un : ancora un test di lancio di missili : nuova provocazione della Corea del Nord che ha lanciato missili a corto raggio. Lo hanno reso noto i capi di stato maggiore di Seul. Il Nord ' ha lanciato un numero di missili dalla penisola di Hodo ...

Putin avverte Trump - a Kim più garanzie per denuclearizzazione del NordCorea : Dal primo summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader NordCoreano Kim Jong-un arriva un messaggio chiaro e diretto agli Stati Uniti di Donald Trump: le garanzie di sicurezza offerte da Washington a Pyongyang non sono sufficienti per persuadere il regime a chiudere il suo programma nucleare. Al campus della Far Eastern University di Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo, Putin e Kim con le loro delegazioni hanno avuto oltre tre ...

Russia - Kim Jong-un in visita ufficiale : è la prima volta da quando Mosca si è avvicinata alla Sud Corea capitalista : “Un primo passo” verso la ripresa di scambi più frequenti. Così Kim Jong-un ha definito il suo viaggio in Russia – “il primo ma non l’ultimo” – appena sbarcato alla stazione di Khasan, appena passato il confine. Il treno blindato del leader nordCoreano è giunto a destinazione mercoledì alle 10,30, mentre l’arrivo a Vladivostok è avvenuto poco dopo le 18 ora locale a bordo dell’inconfondibile Mercedes ...

Corea Nord - Kim partito per la Russia : ANSA, - PECHINO, 24 APR - Il leader NordCoreano Kim Jong-un è partito oggi col suo treno speciale per la Russia in vista del primo summit col presidente Vladimir Putin. Lo riporta la Kcna, secondo cui ...

Corea del Nord-Russia : Kim Jong-un è partito alla volta di Vladivostok : ... dell'economia, della scienza e dell'economia. Il precedente incontro del Comitato è stato organizzato a Pyongyang nel marzo dello scorso anno. Durante l'incontro, i due paesi hanno discusso l'...