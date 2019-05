Antonio Conte è il nuovo allenatore dell' Inter

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) L’ufficializza l’arrivo disulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, scrive la società sul suo sito web.“Inizia uncapitoloa mia vita, sono entusiasta”: così. “Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me - si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club nerazzurro -. Ho scelto l’per la società, per la serietà e l’ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l’dove merita”.“Sono sicuro chesia uno dei migliori allenatori che esistano”, ha detto per parte sua il presidente nerazzurro ...

