Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter | ora tocca a Conte 

Calcio - Spalletti non più tecnico Inter : 12.01 Luciano Spalletti non è più il tecnico dell'Inter. Lo annuncia il Club Nerazzurro con un comunicato ufficiale. Una decisione che non coglie di sorpresa, visto l'ormai certo arrivo di Antonio Conte a Milano. A Spalletti non è bastato, dunque, il quarto posto e la qualificazione in Champions League (la seconda in due anni) per ottenere la conferma: la sua avventura in nerazzurro si chiude dopo due stagioni tra alti e bassi.

Inter - Zhang saluta Spalletti : “Grazie - non ti dimenticheremo mai” [FOTO] : Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha voluto salutare Luciano Spalletti su Instagram, ringraziando l’allenatore toscano per il lavoro svolto: “Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre dato il massimo, con la pioggia o con il sole. Questa avventura lunga due anni significa molto per l’Inter e per me”. “Non dimenticheremo mai la tua dedizione per questa squadra -ha aggiunto Zhang – e ti ...

Calcio : Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Finisce un connubio durato due stagioni : Luciano Spalletti e l’Inter dividono le loro strade. Quello che ormai era nell’aria da parecchio tempo si concretizza stamane, con un tweet del club nerazzurro che rende nota la decisione. L’allenatore di Certaldo, 60 anni, ha guidato per due volte i nerazzurri al quarto posto in Serie A, mentre non è riuscito a far incidere i suoi uomini in Europa, con l’Inter uscita dalla Champions League e dall’Europa League ...

Inter - Sky : 'Spalletti non ci sta - duro discorso alla squadra prima dell'allenamento' : La brutta sconfitta subita contro il Napoli allo stadio San Paolo nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A sembra aver minato non poco le certezze in casa Inter. I nerazzurri hanno perso il terzo posto, superati dall'Atalanta, salita a 68 punti, scivolando in quarta posizione, restando a quota 66 e con un solo punto di vantaggio sul Milan quinto. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, si giocherà tutto nell'ultima giornata, in ...

Inter - Bonolis tesse le lodi di Spalletti : “meriterebbe di restare. Conte? Il passato non è importante” : Il conduttore di fede Interista ha sottolineato come preferirebbe la permanenza di Spalletti piuttosto che una sostituzione con Conte “L’Inter mi è sempre piaciuta indipendentemente dalla qualità delle stagioni. Spalletti credo che meriterebbe di continuare avendo a disposizione una rosa più importante di quella che ha avuto fino ad ora. È uscita dal fair play finanziario e questo dovrebbe permettere alla famiglia Suning di ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Allegri? Penso ad Ancelotti - è un maestro. Partita importante - ma non decisiva” : Inter, Spalletti presenta la sfida con il Napoli in conferenza stampa Inter Spalletti in conferenza| Luciano Spalletti, allenatore dell‘Inter, è Intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della Partita di domani contro il Napoli valevole per la 37a giornata di Serie A. queste le dichiarazioni del tecnico toscano. Queste le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa Che approccio servirà contro questo Napoli? ...

Spalletti : “BRAVI A RESTARE LUCIDI E A NON PERDERE SOLIDITÀ” : “Abbiamo avuto la mente lucida e la solidità difensiva giusta, senza fare confusione nelle scelte. Il rischio era PERDERE gli equilibri e forzare le giocate vedendo che il match non si sbloccava. Siamo rimasti ordinati e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, creando molte occasioni”. È questo il primo commento di Luciano SPALLETTI nell’analizzare la prestazione dei suoi ragazzi nel match contro il ChievoVerona, che ha ...

Inter - Spalletti non si fida del Chievo : “sarà una partita difficile” : “La pressione vive sempre in una squadra come l’Inter. Non c’e’ mai un risultato che ti permette di stare tranquillo, c’e’ sempre un obiettivo superiore da dover raggiungere. E’ normale che i nostri avversari vincano le partite, ed e’ normale per noi tentare di vincere tutte le partite che abbiamo davanti”. Sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Chievo, sfida ...

Inter – Spalletti non ci sta : “le voci sul mio futuro? Non ci spostano dal nostro obiettivo” : Luciano Spalletti senza peli sulla lingua in conferenza stampa: le parole del tecnico nerazzurro sul suo futuro all’Inter “Se giornali così importanti scrivono da mesi che non sarò più su questa panchina è perché avranno i loro motivi. Ma non ci sposta un millimetro dal tentativo di raggiungere il massimo dei nostri obiettivi“. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida casalinga con ...

Luciano Moggi - perché l'Inter adesso non può sbagliare : cosa rischia davvero Spalletti : È proprio strano il mondo del calcio, sia per chi lo vive da dentro sia per chi lo racconta. Le notizie si propagano con la velocità del fulmine e vengono lette con voracità e così, quando mancano, qualcuno le deve creare, magari corredandole con proprie impressioni che spesso non hanno niente a che