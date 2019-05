Rixi condannato a 3 anni e 5 mesiInterdizione dai pubblici uffici

Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato a 3 anni e 5 mesi. La lettura della sentenza : Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi al termine del processo per le cosiddette ‘Spese pazze’ in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Rixi, all’epoca dei fatti capogruppo regionale della Lega, era accusato di peculato e falso. Il pm Francesco Pinto aveva chiesto per lui una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione ...

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova a 3 anni e 5 mesi : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

Spese pazze in Regione : il viceministro Edoardo Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi : Il viceministro leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito dell'inchiesta sulle Spese nel Consiglio Regionale della Liguria. La condanna riapre la discussione tra Lega e Movimento 5 Stelle, con il partito di Di Maio che spinge per le dimissioni.Continua a leggere

Il viceministro Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi per le “spese pazze” della Lega in Liguria : Il tribunale di Genova ha stabilito che l’attuale viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è colpevole per le spese della Lega nel consiglio regionale ligure fra il 2010 e il 2012 e lo ha condannato a 3 anni e 5 mesi, superando pure la richiesta dell’accusa. L’esponente del Carroccio rischia ora in automatico di perdere il seggio in Parlamento...

Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato e falso : Rixi condannato a tre anni e cinque mesi. Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi al termine del processo per le cosiddette...

Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nel processo 'Spese pazze' : Il viceministro alle Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi,è stato condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado nell'ambito del processo noto come 'Spese pazze' in Regione Liguria. La sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha inflitto una pena più gravi di un mese rispetto alla richiesta del pm Francesco Pinto, che era stata di 3 anni e 4 mesi. Rixi, ...

Lega - Rixi condannato a tre anni e cinque mesi per il caso delle spese pazze in Liguria : Il tribunale infligge un mese in più rispetto alle richieste del pm. Per Rixi scattano anche le limitazioni politiche della Legge Severino

«Spese pazze - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca dei fatti capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Era accusato di peculato e falso

Spese pazze - il viceministro Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi : La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il viceministro leghista delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle cosiddette "Spese pazze" alla Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per Rixi una condanna a 3 anni e 4 mesi. Al momento della lettura della sentenza Rixi non era presente in ...

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

Rixi - Siri : “Condannato? Salvini non accetterà dimissioni”. Di Battista : “È nel contratto - deve andare via” : È il giorno della sentenza per il sottosegretario ai trasporti Edoardo Rixi e per gli altri 18 imputati accusati con lui di peculato nel processo per le “spese pazze” in regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto per l’esponente della Lega 3 anni e 4 mesi e, in caso di condanna, si aprirebbe un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza. Il contratto di governo infatti parla chiaro: ...

"Mi danno già tutti per condannato - sono arrabbiato nero" - dice Rixi : "La condanna per me è scattata sette anni fa, quando questa storia è iniziata. Come affronto il processo? Come una scalata col maltempo. Se devo arrivare in cima, ci arrivo". Così al Corriere della Sera il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, imputato per peculato nell'inchiesta sulle cosiddette spese pazze in Regione Liguria. "sono diventato Danzica", afferma, "è surreale. Mi danno già tutti per condannato, sono ...

Caso Rixi - la Lega ormai sfida apertamente il M5s : "Resta anche se condannato" : "Faccio quello che decide Salvini" dice il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a proposito di sue eventuali...

Salvini : «Rixi? Se condannato resta dov'è». Si riapre lo scontro : Matteo Salvini a sera allarga le braccia. Il capo della Lega in giornata ha rinnovato «completa fiducia a Conte», ha detto e ripetuto che «per andare avanti basta rispettare il...