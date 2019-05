“La non scelta più bella” Il gesto di Klaudia commuove tutti Andrea in lacrime

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2019) Probabilmente non poteva esserci una conclusione diversa per il percorso diZelletta: il tronista pugliese di “Uomini e Donne” ha preso una decisione prevedibile, considerato che per Natalia Paragoni aveva perso la testa già quando lei corteggiava Ivan Gonzalez, ma non significa che il suo addio alla corteggiatricePoznańska sia stato semplice o privo di empatia. “Porterò sempre con me il nostro percorso, ma sentendo il mio cuore ho capito che non mi è scattata la scintilla nei tuoi confronti”, le confessa dopo averla fatta accomodare sulla sedia rossa.amare per, che lo ha comunque ringraziato per le belle emozioni vissute assieme e ha ammesso di volergli comunque molto bene. Sui social qualcuno ha detto che è stata più bella la nondiche ladi Natalia. Le emozioni che molti hanno provato quandoe ...

CremoniniCesare : Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati - davidefaraone : Ascoltatelo, #Fazio non è stato cacciato da #Salvini per il suo stipendio, ma per le sue idee, per la sua umanità.… - davidealgebris : Di Maio non puo’ dimettersi perche’ non sarebbe mai assunto da nessuno nel settore Privato per uno stipendio come q… -