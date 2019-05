Giovanni Mucciaccia | Le mani di Art Attack non erano le mie | ma so disegnare

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Ma in Artledi chi crea sono di?”. Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, almeno una volta vi sarete posti questa domanda. A rispondere, in un’intervista rilasciata a Radio Cusano, è lo stessoMucciaia, che ai microfoni del programma “Gli Acchiappafantasy” ha raccontato del suo periodo d’oro e del declino, a suo parere, registrato dai programmi per ragazzi negli ultimi anni. “Leche si vedevano nel programma nonle mie, Artè andato in onda in 32 paesi nel mondo e la casa madre, a Londra, concepì la figura di un ‘sta’ che faceva i lavori per ogni versione di Artnel mondo. Il caso volle però che io e altri pochissimi conduttori del programma fossimo capaci dima non ci facevano fare nulla ...

