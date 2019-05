Fabio Rovazzi ritrova l' amore e vola ai Caraibi con Karen

Attento alla bacchetta! Beppe Vessicchio fa arrossire Fabio Rovazzi : Beppe Vessicchio, euforico per la prima foto di Fabio Rovazzi insieme alla sua nuova fidanzata Karen, si è lasciato scappare una battuta hot che ha stupito il cantante e i suoi follower. Rovazzi e la nuova fiamma stanno trascorrendo la loro prima vacanza d’amore ai Caraibi e, dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi che ha immortalato i due insieme, Fabio ha deciso di postare sul suo profilo Instagram il primo scatto ufficiale con Karen... ...

Fabio Rovazzi - la nuova fidanzata è la youtuber Karen Kokeshi : Dopo l'annuncio ufficiale di qualche settimana fa della rottura con la storica compagna Karina Bezhenar, diffuso attraverso le Storie di Instagram, Fabio Rovazzi torna a sorridere a fianco di una nuova compagna. La ragazza che si è legata sentimentalmente al cantante di Andiamo a comandare è Karen Kokeshi, nome d'arte di Rebecca Casiraghi, youtuber ed influencer di successo: la giovane dai capelli turchini conta sia su YouTube, che su ...

Fabio Rovazzi - è finita con Karina Bezhenar : Dopo 3 anni è giunta al termine la storia d’amore tra Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar. A comunicarlo è lo stesso artista (che recentemente ha ricoperto per una sola puntata il ruolo di direttore artistico della squadra bianca al serale di Amici, chiamato a sostituire Ricky Martin) sui propri social con una Instagram story: “Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo… sì. Io e Karyna ci siamo lasciati da un po’ di tempo. ...

Fabio Rovazzi - è finita con Karina Bezhenar : "Rimasti in ottimi rapporti" : È finito l'idillio amoroso tra Fabio Rovazzi e la compagna Karina Bezhenar. A dare l'annuncio della rottura è stato lo stesso artista tramite le storie di Instagram nella tarda serata di ieri."Per tutti quelli che se lo stanno chiedendo sì, io e Karyna ci siamo lasciati da un po' di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti", ha scritto ai propri seguaci l'interprete di Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio, che aveva ...

Amici 18 - Fabio Rovazzi sostituisce Ricky Martin : 'Ha un movimento di bacino che Ricky se lo sogna' : La squadra bianca partecipa alla quinta puntata del serale di 'orfana' del suo coach, , come anticipato anche da non è presente in studio per impegni legati alla sua fondazione di beneficenza 'Ricky ...

Amici 2019 - quinta puntata del Serale in diretta : Fabio Rovazzi sostituisce Ricky Martin : Tish - Amici 2019 Amici 2019 arriva alla quinta puntata del Serale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata del Serale 21.14: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla puntata, annunciando le due squadre. Arriva anche Vittorio Grigolo, ...